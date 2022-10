Manchester United : Erik Ten Hag réaliste sur le niveau de son équipe

Erik Ten Hag a dressé un bilan brutal de son équipe de Manchester United après deux matchs difficiles après la trêve internationale.

Manchester United est en opération reconquête. Les Red Devils n'ont pas effectué la meilleure reprise qu'il soit après la trêve internationale. Manchester United a connu des difficultés au cours de la semaine dernière, avec une défaite dans le derby de Manchester suivie d'une courte victoire en Europa League contre le club chypriote d'Onomia jeudi soir.

"La différence entre City et nous, c'est l'intensité mise à chaque match"

Les deux performances des Red Devils ont laissé à désirer alors que l'enthousiasme était de retour suite aux prestations de Manchester United avant la trêve internationale, Erik Ten Hag ayant semblé trouvé la formule pour développer son équipe. Avant la rencontre face à Everton, le technicien néerlandais a été brutalement honnête au sujet de son équipe lors de sa conférence de presse.

"Seul le bien, pour moi, est suffisant. En ce moment, nous ne sommes pas si bons que ça. Vous avez vu contre Manchester City et nous devons faire beaucoup mieux. Je pense que le principal problème, que nous faisions auparavant dans des matchs bien meilleurs, est l'intensité. Nous devons mettre de l'intensité à chaque match sur le terrain. C'est la grande différence entre Manchester City et nous. C'est donc une demande à notre équipe [et] à tous nos joueurs. Ils doivent en prendre la responsabilité", a analysé Erik Ten Hag.

Montrer une meilleure image contre Everton et l'Omonia

Outre ce point, le Néerlandais s'est montré optimiste concernant Cristiano Ronaldo, qui n'a pas été très en vaine en Ligue Europa : "Je pense que sur ses deux premières tentatives, le gardien a fait de bons arrêts. Cristiano a eu quelques occasions et il a aussi créé quelques occasions. Sur le premier but de Marcus Rashford, il fait notamment une bonne course. Donc il a eu un impact dans ce match".

Les choses avaient commencé à se présenter sous un jour favorable pour Manchester United, puisque deux défaites lors des deux premiers matchs de la saison de Premier League ont été contrées par une série de quatre victoires, dont des victoires sur Liverpool et Arsenal, le leader du classement. Cependant, les performances récentes suggèrent que Ten Hag a encore du travail à faire pour s'assurer que son équipe soit constamment à un niveau élevé.

Ce dimanche, les Red Devils se rendront à Goodison Park pour tenter de se relancer en Premier League après la claque reçue lors du derby de Manchester. L'Omonia Nicosie se rendra ensuite à Old Trafford, où Ten Hag espère que son équipe pourra donner une bien meilleure image d'elle-même qu'elle ne l'a fait lors du déplacement à Chypre.