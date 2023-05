Manchester United : L'avis de Louis Saha sur la piste Neymar

Neymar serait "génial pour la Premier League", affirme Louis Saha.

L'attaquant du Paris Saint-Germain a été associé aux Red Devils alors que des questions se posent sur son avenir immédiat en France. Neymar est lié par un contrat à long terme au Parc des Princes, mais ses problèmes de forme et de condition physique continuent de faire l'objet de nombreuses discussions.

"Formidable de voir Neymar en Premier League"

Chelsea est une autre équipe anglaise qui s'intéresse à l'énigmatique joueur de 31 ans, dont le talent ne peut être remis en question mais dont les blessures l'empêchent d'exploiter toutes les qualités, et Louis Saha pense qu'il pourrait avoir beaucoup à offrir en Premier League, à condition qu'il ne finisse pas à Manchester United.

L'ancien attaquant de Manchester United, Saha, a déclaré à Betfred : "Ce serait formidable pour la Premier League que Neymar joue en Angleterre, car c'est un joueur formidable. Il est très divertissant à regarder, mais je peux comprendre les interrogations que peut susciter la présence d'un joueur comme Neymar dans votre club".

"Je ne veux pas le voir avec le maillot de Man United"

"Je suis un grand fan du joueur sur le terrain, mais je ne pense pas qu'il ait répondu aux attentes au cours de ses trois ou quatre dernières saisons avec le PSG. Je ne voudrais pas le voir sous le maillot de Manchester United, compte tenu de l'attention médiatique exagérée qu'une superstar comme lui attirerait. La structure de l'équipe est tellement importante et parfois fragile. Mais je suis convaincu qu'il serait un grand atout pour la Premier League", a ajouté l'ancien attaquant de MU.

Alors qu'un international brésilien fait l'objet de spéculations quant à son transfert à Old Trafford, un autre est lié à un autre club. Le Bayern Munich serait intéressé par Casemiro, mais Saha doute que ces rumeurs soient fondées : "En fin de saison, les spéculations de ce genre sont généralement le fait de l'agent du joueur. Casemiro est un excellent joueur et il y aura toujours des spéculations sur son avenir en raison de son talent".

"Surpris si Casemiro part cet été"

"Je ne crains pas qu'il parte cet été et je ne pense pas que le Bayern Munich représente un plus grand défi pour Casemiro que celui de ramener Manchester United au sommet. Sa situation est excellente à Manchester United et il a un excellent contrat. Je serais donc très surpris s'il cherchait à partir cet été", a conclu l'ancien international français.

Il faut s'attendre à des arrivées et des départs à Manchester United cet été. Erik ten Hag, qui a mis fin à six années d'attente pour un titre majeur cette saison, prépare déjà des plans pour ses transferts alors que les Red Devils sont fortement liés à des joueurs tels que l'attaquant de Tottenham Harry Kane et le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham.