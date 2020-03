Manchester United, Ighalo parti pour rester

L'attaquant a impressionné à Old Trafford mais avec la Premier League reportée en raison de la crise de Covid-19, son avenir est incertain.

L'avenir à long terme d'Odion Ighalo pour est en suspens, son accord de prêt devant prendre fin le 31 mai. L'attaquant est arrivé de lors du mercato hivernal dans un transfert temporaire jusqu'à la fin de la saison et a servi de remplaçant au blessé Marcus Rashford. Le joueur de 30 ans a impressionné à Old Trafford après avoir marqué quatre buts en trois titularisations et le fan de United depuis toujours aime la vie au club.

Des sources proches du joueur ont indiqué que le Nigérian serait disposé à rendre son prêt permanent si le club voulait le garder, mais la situation liée à l'expansion du Covid-19 a compliqué les choses. La pandémie de Coronavirus entraînant la suspension de la saison, on ne sait pas ce qui va se passer en ce qui concerne le mercato estival, et les plans pour l’avenir d’Ighalo sont en suspens, aucun accord n’étant actuellement conclu entre les parties dans ces circonstances sans précédent.

Le contrat, qui a été convenu avec le joueur et son club, Shanghai Shenhua, le jour de l'échéance, a suffi pour que Ighalo reste jusqu'à la fin de la saison et dispute une éventuelle finale de la . Cependant, il est maintenant probable que Manchester United devrait demander une autorisation spéciale pour une prolongation de son accord pour la campagne 2019-2020, si elle reprend, susceptible de se dérouler après la fin du mois de mai.

Ighalo ne veut pas se prononcer avec la crise du Covid-19

L'ancien attaquant de a d'abord été recruté pour couvrir la blessure de Rashford, mais après avoir impressionné lors de ses huit premiers matches, Solskjaer a admis plus tôt ce mois-ci que le club envisagerait de rendre le mouvement permanent. "Nous pourrions arriver à l'été et penser que nous voulons prolonger cela, qui sait? Il est également venu comme une bouffée d'air frais", a déclaré le Norvégien à Sky Sports.

"Il a eu des occasions dans ses cinq minutes contre , il a marqué contre Bruges, il a eu des occasions contre Watford, le gardien a fait un très bon arrêt sur une de ses frappes - il y a eu de bons tirs, il ne manque pas de cible très souvent. Même pour Anthony (Martial), Mason (Greenwood) et Marcus, apprendre que c'est là que les requins nagent. Il est confortable en dehors de la surface et il peut avoir quelques coups".

"C'est là où ça peut être un peu plus difficile et vous pourriez vous blesser - c'est là que vous marquez des buts." Le joueur de 30 ans a refusé de se tourner vers son avenir la semaine dernière quand le Sun lui a demandé s'il comptait rester potentiellement à Old Trafford. Il a déclaré: "Parler maintenant d'autres choses sera non seulement égoïste mais terriblement insensible. Je n'y pense même pas. Le défi qui nous attend maintenant n'est pas un problème de football, mais un défi mondial."