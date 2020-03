Ferdinand : "Coutinho était bien pour Manchester United jusqu'à l'arrivée de Bruno Fernandes"

L'ancien défenseur des Red Devils ne voit pas l'utilité de recruter le joueur du Barça l'été prochain.

n'est plus dans la liste des prétendants pour Philippe Coutinho. Prêté par le au , l'international brésilien ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Une chose semble toutefois acté, c'est que le club catalan ne compte pas sur lui pour la suite. Brillant à , Philippe Coutinho ne serait probablement pas contre un retour en , championnat dans lequel il a le plus brillé, mais les options ne sont pas nombreuses.

Longtemps à la recherche d'un milieu de terrain créatif, Manchester United aurait pu être une terre d'accueil pour l'international brésilien, bien qu'il n'ait sûrement pas envie de rejoindre l'ennemi juré des Reds. Mais les Red Devils ne sont plus autant intéressés par le Brésilien depuis le recrutement de Bruno Fernandes. Arrivé cet hiver, l'ancien du Sporting a conquis son monde et a reboosté l'entrejeu de Manchester United en attendant le retour de Paul Pogba avec qui il pourrait former un formidable duo.

" est en tête de liste en "

Dans un jeu de questions/réponses sur son compte Instagram, Rio Ferdinand, légende de Manchester United et consultant pour la télévision anglaise, a assuré que le club mancunien n'a plus aucun intérêt à recruter Philippe Couitnho : "À Liverpool, c'était un joueur extraordinaire, mais depuis qu’il a quitté Liverpool, il n'a pas encore vraiment retrouvé ce niveau. Il a eu du mal à Barcelone, il a eu du mal à s’intégrer là-bas et puis il n’a pas été incroyablement bon au Bayern Munich".

"Je pense que c'est un grand joueur, un énorme talent, je pense qu'il a besoin d'être sauvé. Revenir en Premier League dans la bonne équipe serait un sauvetage pour lui, il en a besoin. J'aurais dit Manchester United avant l'arrivée de Bruno Fernandes, mais plus maintenant. Améliorerait-il les Spurs ? Oui, à 100%. Des gens comme Harry Kane, Dele Alli, Heung-min Son, etc. se nourrissent tous de quelqu'un comme lui. Je pense qu'il serait un excellent ajout à l'équipe des Spurs", a ajouté l'Anglais.

" , il les améliorerait certainement, mais où joue-t-il dans leur système ? Ils ont Mesut Ozil. J'aime Ozil s'il est bien mis en valeur. Presque aucune équipe ne peut se le permettre à son poste. Il ne jouerait pas à City, pas à Liverpool, pas dans des équipes comme ça. Serait-il un bon ajout, oui? Pas pour Manchester United cependant, et il a joué pour Liverpool, donc c'est difficile. La rivalité est folle. Chelsea semble être à la tête de la file des prétendants anglais en ce qui concerne Coutinho, et il est hautement improbable que Liverpool fasse le pas pour ramener un visage familier dans leur équipe", a conclu Rio Ferdinand.