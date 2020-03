Manchester United, Berbatov prend la défense de Pogba

Sondé par par l'Evening Standard, l’ancien attaquant de Manchester United Dimitar Berbatov a volé au secours de Paul Pogba.

Des voix s'élèvent pour un départ de Paul Pogba de . Notamment depuis l'arrivée de Bruno Fernandes, qui a stabilisé le milieu de terrain mancunien. Berbatov n'est pas de cet avis. Ancien collègue de Pogba chez les Red Devils, l'attaquant a hâte de le voir revenir sur les terrains.

"Les critiques envers Paul Pogba sont injustes et, comme d’autres, il est critiqué pour le plaisir, peu importe ce qu’il fait. Il fait tout pour revenir en forme le plus vite possible et quand il joue, il donne tout pour aider son équipe", a estimé le Bulgare.

"Je l’ai vu de mes propres yeux, lorsqu’il s’entraînait avec nous quand il était plus jeune. Il avait l’ambition de devenir l’un des meilleurs, donc je ne doute pas de son éthique de travail et de son désir de constamment s’améliorer. (…) Je veux qu’il reste à United et le voir jouer aux côtés de Bruno Fernandes", a ajouté Berbatov.

Pour rappel, le Français est courtisé par le et Manchester United et pourrait quitter Manchester dès cet été.