Manchester United - Harry Maguire demande à être jugé sur le long terme

Dans le dur en ce début de saison, à l'image de tout le reste des Red Devils, le défenseur Harry Maguire a demandé à être jugé sur le long terme.

Arrivé cet été à en provenance de Leicester contre un chèque record de 87 millions d'euros, Harry Maguire était censé régler une grande partie des soucis défensifs des Red Devils, eux qui avaient concédé pas moins de 54 buts en championnat lors de la saison 2018-2019.

Malheureusement pour les différentes parties concernées, l'international anglais peine à justifier l'important investissement de ses dirigeants, Manchester United occupant une très inquiétant 12ème place en . Frileux défensivements, les Red Devils sont donc exposés à certaines critiques Outre-Manche, et Harry Maguire est très souvent pointé du doigt, aussi bien par les observateurs que par les supporters.

"Je pense que si nous progressons en équipe, je réussirai aussi"

Lassé de ces critiques, le défenseur central a demandé du temps. "Je pense que c’est un projet à long terme, c’est ce qui est essentiel. Dans cinq ou six ans, jugez donc si je réussis ou non dans ce club. Et je crois et suis vraiment confiant que, dans cinq ou six ans, je serai un succès et je suis sûr que nous aurons beaucoup, beaucoup de bons moments ici. Nous devons continuer à nous améliorer en tant qu’équipe, pas seulement en tant qu’individu. Je pense que si nous progressons en équipe, je réussirai aussi", a demandé l’international anglais, dans les colonnes du magazine Inside United.

Ancien défenseur le plus cher de l'histoire, Virgil Van Dijk, qui avait été recruté à par , connaît bien la pression engendrée par ces histoires d'argent. Si lui est parvenu à s'imposer comme le meilleur au monde à son poste, le Néerlandais avait conseillé à Harry Maguire de ne pas accorder d'importance aux critiques durant le mois d'août dernier. "Il y a toujours un peu de pression à cause du prix mais cela ne change pas grand-chose, car tu as toujours de la pression dans un grand club comme Manchester United. Il n'est pas aisé de faire complètement abstraction de la pression (...) Beaucoup de choses sont bien plus importantes que de jouer au football. On doit en profiter mais la pression sera toujours présente. On doit juste se concentrer sur ce qu'on aime faire et jouer son meilleur football", avait conseillé Virgil Van Dijk.