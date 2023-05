Manchester United : Harry Kane et Mason Mount en renfort ? Roy Keane tranche !

Roy Keane a donné son point de vue sur les possibles recrutements de Mason Mount et d'Harry Kane.

De retour en Ligue des champions la saison prochaine, Manchester United ne veut pas s'arrêter en si bon chemin et veut se mêler à nouveau à la course au titre en Premier League. Pour se faire, les Red Devils ont ciblé plusieurs postes où ils doivent se renforcer afin de basculer dans la course au titre.

"Mount a disparu depuis un an ou deux"

L'intérêt de Manchester United pour Mason Mount et Harry Kane, ainsi que pour leur coéquipier anglais Declan Rice, a été confirmé ces dernières semaines, alors qu'Erik ten Hag tente de faire de son équipe un prétendant au titre après avoir terminé à une respectable troisième place en Premier League cette saison.

Roy Keane a été interrogé sur Sky Sports au sujet des liens de transfert. Il a répondu : "Je ne serais pas si sûr pour Mount. Il s'est un peu essoufflé. Je sais qu'il peut rebondir et qu'il a des qualités. Je ne tarissais pas d'éloges sur lui il y a quelques années, mais il a disparu depuis un an ou deux, à cause d'une ou deux blessures et du fait qu'il n'arrive pas à s'intégrer dans une mauvaise équipe de Chelsea".

"Vous feriez tout pour avoir Kane"

"Il y a eu des liens avec beaucoup de joueurs, mais celui qui vous exciterait, c'est Kane. Je pense que Rice serait une bonne recrue. Mais pour ce qui est de l'excitation et d'un buteur, vous feriez tout pour Kane, mais voyez-vous les Spurs vendre à Man United ? C'est très, très difficile", a ajouté l'ancien international anglais.

Mason Mount et Harry Kane n'ont plus qu'un an de contrat à Chelsea et à Tottenham, ce qui laisse penser qu'ils pourraient bien partir cet été tant que leurs clubs peuvent récuper des indemnités. L'attaquant semble être la principale priorité de Ten Hag sur le marché des transferts, car ni Anthony Martial ni Wout Weghorst n'ont fait l'affaire cette saison à Old Trafford.

L'attention de Manchester United va maintenant se tourner vers ses transactions estivales, qui seront sans doute affectées par le rachat imminent du club, les Glazers étant prêts à vendre soit à Sir Jim Ratcliffe, soit à un consortium qatari dirigé par le Sheikh Jassim.