Manchester United - Greenwood : "Ce n'est pas qu'une question de buts"

Le jeune attaquant des Red Devils a évoqué sa passe plus compliquée cette saison après s'être révélé aux yeux de tous l'an dernier.

Mason Greenwood a défendu sa forme à Manchester United alors qu'il n'a plus marqué depuis de longs matchs, insistant sur le fait que "tout n'est pas qu'une question de buts".

Greenwood a marqué 17 buts toutes compétitions confondues lors de la saison dernière à Old Trafford, ce qui a conduit à des suggestions qu'il pourrait devenir le numéro 9 de premier choix des Red Devils dans les années à venir.

Malheureusement, le joueur de 19 ans a été beaucoup moins prolifique cette saison et a donc eu du mal à tenir une place régulière dans le XI de départ d'Ole Gunnar Solskjaer, mais il estime que l'on a trop mis l'accent sur sa production dans le dernier tiers.

Greenwood estime qu'il a progressé à pas de géant pour devenir un joueur complet au cours des derniers mois, et il ne doute pas que les buts vont recommencer à affluer parce qu'il a le bon état d'esprit.

"Je pense qu'il s'agit de garder la bonne mentalité, a déclaré l'attaquant des Red Devils au site officiel du club. Comme vous le savez, ici au club, il y a toujours eu beaucoup de buteurs et je pense que le principal objectif qu'ils avaient était juste de garder la mentalité forte.

"Il n'y a pas que les buts, évidemment j'aime marquer des buts mais mon jeu général s'est amélioré et je dirais probablement que j'ai fait mieux cette année avec mon jeu général, mes passes décisives et des choses comme ça. Je pense que ma défense sans ballon et avec s'est améliorée et j'en suis content.

"J'aimerais évidemment marquer plus de buts et quand ces deux choses se combineront, je serai de retour."

Greenwood a eu des hauts et des bas au sein de l'effectif de Solskjaer depuis le début de la saison, mais il a tout de même réussi à accumuler 38 apparitions toutes compétitions confondues alors que United s'est battu pour le succès sur les fronts nationaux et européens.

Le jeune homme n'a inscrit que quatre buts, dont un seul en 23 sorties en Premier League, mais il a également délivré cinq passes décisives à ses coéquipiers, tout en passant d'un poste d'avant-centre traditionnel à un rôle d'ailier droit.

Greenwood pourrait avoir une autre chance de faire ses preuves lorsque United affrontera Leicester City en quart de finale de la FA Cup dimanche. L'attaquant anglais a de bonnes chances d'être titulaire au King Power Stadium, car Marcus Rashford et Edinson Cavani sont tous deux incertains pour cette rencontre.