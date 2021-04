Manchester United est convaincu que son implication dans la Super League n'affectera pas sa participation à la Premier League

Les plans controversés de la ligue séparatiste ont été annoncés dimanche et les autorités ont menacé d'interdire ces équipes de jouer en championnat.

Manchester United n'a pas l'intention de se séparer de la Premier League et est convaincu de pouvoir continuer à concourir au niveau national malgré la proposition de former la Super League, une compétition en marge du système de l'UEFA. Les plans de cette compétition européenne ont été officiellement dévoilés dimanche soir et ont été largement condamnés par la grande majorité des autorités et des supporters du football.

La Premier League a menacé d'expulser leurs six équipes participantes, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool et Tottenham, s'ils devaient aller de l'avant et mettre ces plans à exécution, mais il est entendu que les Red Devils restent confiants et pensent qu'ils vont garder leur place dans le championnat malgré les menaces qui planent sur leur place dans l'élite anglaise.

La Premier League a publié dimanche un communiqué qui disait : "La Premier League est fière d'organiser une compétition de football compétitive et convaincante qui en a fait la ligue la plus regardée au monde. Notre succès nous a permis d'apporter une contribution financière inégalée à la pyramide nationale du football. Une Super League européenne sapera l'attrait de l'ensemble du jeu et aura un impact profondément néfaste sur les perspectives immédiates et futures de la Premier League et de ses clubs membres, ainsi que de tous ceux qui, dans le football, comptent sur notre financement et notre solidarité pour prospérer".

Une réunion entre les clubs de Premier League absents de la Super League

Des sources de Manchester United ont souligné que les projets de Super League ne signifiaient pas que le club mancunien avait l'intention de quitter la Premier League et qu'il était toujours important de jouer dans la compétition nationale principale. La structure proposée pour la nouvelle compétition européenne signifie que ces matchs seraient joués en milieu de semaine tout en permettant une compétition nationale le week-end.

Les sources au sein du club mancunien ne croient pas que l'introduction d'une Super League diluerait la nature compétitive de la Premier League car il y aura "toujours la course pour devenir champion", et elles sont convaincues que les pouvoirs qui sont en Premier League ne se débarrasseraient pas des six clubs qui se sont inscrits à la Super League, d'autant plus que ce sont les six clubs majeurs du championnat.

Manchester United, avec les cinq autres clubs de Premier League impliqués dans la Super League, continuera à travailler avec la Fédération Anglaise et l'UEFA pour parvenir à un accord sur la manière et le moment où ils pourront procéder. Goal comprend qu'il y aura une réunion de championnat mardi avec les 14 clubs non impliqués dans la Super League, ces équipes étant prêtes à discuter de la manière dont elles vont procéder.