Manchester United : Erik Ten Hag pique Chelsea

L'entraîneur néerlandais a déclaré que les difficultés rencontrées par Chelsea cette saison montrent l'importance d'avoir une bonne stratégie.

Selon Erik Ten Hag, la première saison désastreuse de Chelsea depuis que Todd Boehly a repris le club londonien dans le cadre d'une transaction de plus de 4 milliards d'euros a démontré que l'argent seul ne garantit pas le succès s'il n'est pas accompagné d'une stratégie solide.

"L'argent sans stratégie ça ne marche pas"

Manchester United fait actuellement l'objet d'un processus de rachat, Sir Jim Ratcliffe et le banquier qatari Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani se disputant les clés d'Old Trafford. "Vous pouvez avoir de l'argent, mais vous devez le dépenser de la bonne manière et avoir une stratégie derrière, sinon l'argent ne fonctionne pas", a déclaré Ten Hag lors d'une conférence de presse avant le match de United contre Chelsea.

"En ce moment, beaucoup de bons joueurs, beaucoup de meilleurs managers, beaucoup d'argent, tout cela se trouve ici, au Royaume-Uni. C'est une grande compétition, mais aussi une compétition difficile. Quand il n'y a pas de stratégie ou la bonne stratégie, l'argent ne fonctionne pas", a ajouté le Néerlandais.

600 millions dépensés pour la pire saison depuis 1993-1994

Chelsea a dépensé plus de 600 millions de livres sterling depuis que Boehly a pris les rênes du club anglais l'été dernier, à la suite des sanctions prises à l'encontre de l'ancien propriétaire Roman Abramovich. Cependant, les Blues ont connu une saison cauchemardesque, limogeant deux managers, et ils sont en passe d'atteindre leur pire classement en Premier League depuis 1993-1994.

Jeudi, Manchester United jouera contre Chelsea et n'aura besoin que d'un point de plus pour valider sa place parmi les quatre premiers de la Premier League et retrouver la Ligue des champions. Ils termineront ensuite la saison à domicile contre Fulham ce dimanche.