Manchester United : Erik Ten Hag justifie la signature de Sabitzer

Erik ten Hag a expliqué la décision de Manchester United de faire venir Marcel Sabitzer du Bayern Munich avant la fermeture du mercato.

Manchester United a décidé de réagir dans les dernières heures du mercato d'hiver. Les Red Devils n'ont pas eu d'autre choix que de chercher un autre milieu de terrain dans les heures précédant la date limite de recrutement, le meneur de jeu danois Christian Eriksen ayant été victime d'une malheureuse blessure à la cheville qui le prive de trois mois.

"On a eu l'opportunité de faire venir un joueur de qualité"

Le club mancunien est également privé de Donny van de Beek et de Scott McTominay dans l'entrejeu, ce qui signifie que Ten Hag a dû trouver quelqu'un pour combler ces absences et éviter d'être dépourvu dans ce secteur de jeu. L'international autrichien Sabitzer a été sollicité pour un prêt à court terme jusqu'à la fin de la campagne 2022-23.

Ten Hag a expliqué aux journalistes pourquoi ce transfert a été conclu, répondant ainsi à certaines critiques ayant accusé les Red Devils d'avoir effectué un panic buy : "Nous sommes vraiment heureux de ce transfert car nous en avions besoin après le départ de Donny van de Beek, maintenant Christian Eriksen pour une plus longue période et aussi, je pense pour une courte période, Scott McTominay n'est pas disponible. Donc ça nous donne une pénurie de joueurs de milieu de terrain. Mais ensuite, pour faire venir un joueur de qualité le jour de la deadline, c'est difficile, et nous avons eu cette opportunité."

"Je m'attends à ce qu'il réalise des performances fantastiques"

L'entraîneur de Manchester United a ajouté sur l'acquisition d'un joueur confirmé : "Je connais le joueur depuis longtemps, depuis le RB Salzburg. Et surtout du RB Leipzig. Il a réalisé des performances fantastiques, et je m'attends à ce qu'il fasse de même ici. Je pense qu'il a une excellente attitude, il a le bon âge, et je suis sûr que cette opportunité le motivera beaucoup et qu'il sera très performant pour nous."

Sabitzer, qui est âgé de 28 ans, est avec le Bayern depuis l'été 2021 et a effectué 54 apparitions pour les champions d'Allemagne en titre, ne parvenant pas réellement à s'imposer comme un titulaire en puissance au sein d'un effectif où la concurrence était très rude à son poste, tout en ayant disputé 68 sélections pour son pays au cours de sa carrière.

Marcel Sabitzer n'a pas pu participer à la victoire 2-0 contre Nottingham Forest mercredi, qui a permis à Manchester United de se qualifier pour la finale de la Carabao Cup, mais il pourrait faire ses débuts avec les Red Devils lorsqu'ils recevront Crystal Palace en Premier League samedi.