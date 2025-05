Manchester United : départ inévitable pour Garnacho

L'ancien attaquant d'Aston Villa, Agbonlahor, encourage le jeune ailier à quitter Old Trafford après son rôle limité en finale de la Ligue Europa.

United a subi une défaite décevante en finale de la Ligue Europa face à Tottenham mercredi soir, laissant Garnacho frustré par son manque de temps de jeu. Le jeune ailier n'est entré en jeu qu'à la 71e minute, ce qui a suscité une vive réaction sur les réseaux sociaux et alimenté les spéculations sur son avenir au club. Gabby Agbonlahor a donné son avis, suggérant que Garnacho devrait chercher à quitter Old Trafford après que le frère de l'Argentin a adressé une critique à peine voilée à Ruben Amorim, l'entraîneur des Red Devils.

La frustration de Garnacho survient dans un contexte d'incertitude pour United. Sans Ligue des champions la saison prochaine, United est confronté à des difficultés financières et à d'éventuelles ventes de joueurs. La performance décevante du club en finale de la Ligue Europa a accru la pression sur Amorim et des questions se posent quant à sa capacité à reconstruire l'équipe. Cet environnement pourrait compliquer la tâche de Garnacho pour s'épanouir et saisir les opportunités qu'il souhaite. L'ancien attaquant d'Aston Villa, Agbonlahor, a admis qu'il envisagerait de quitter Old Trafford s'il était à sa place.

Interrogé sur talkSPORT, Agbonlahor a déclaré : « Garnacho hier soir, d'ailleurs, n'était pas content. Il n'a joué que 19 minutes. On l'a vu sur les réseaux sociaux, en conférence de presse après. Est-ce le joueur qu'on souhaite garder ou faut-il qu'il ait cette attitude de la part de Manchester United ? Non, je ne le blâme pas. Et si c'est Garnacho ce matin, j'étais même au téléphone avec mon agent hier soir. Sortez-moi d'ici.»

Garnacho discutera probablement de ses options avec son agent dans les semaines à venir. United devra répondre à ses inquiétudes et décider s'il peut lui offrir le temps de jeu qu'il souhaite, tandis que le manager Amorim devra se concentrer sur la reconstruction de l'équipe sans le coup de pouce financier de la Ligue des champions, et des décisions devront être prises concernant les ventes de joueurs.