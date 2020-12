Manchester United - Décisif, David De Gea ne craint pas la concurrence

Le gardien de but de Manchester United, mis sous pression par l'arrivée de Dean Henderson, a confié avoir de très bonnes sensations cette saison.

David de Gea a déclaré qu'il se sentait confiant et en forme, lui qui doit faire avec la concurrence accrue de Dean Henderson. Le retour d’Henderson à Old Trafford, après une période de prêt réussie à Sheffield United, a conduit à se demander qui devrait être le numéro un du club lors de cet exercice 2020-21 de .

Au cours des neuf dernières années, le numéro un n'était autre que l'Espagnol. Indiscutable jusque-là, David De Gea a été mis sous pression par Ole Gunnar Solskjaer. Une pression qui s'est avérée positive pour le portier ibérique, qui, au fil des semaines, retrouve son meilleur niveau et des sensations dans la cage.

"Formidable de voir l'équipe essayer de marquer jusqu'à la dernière minute"

Le joueur de 30 ans a réalisé quelques bons arrêts pour empêcher l'égalisation adverse lors de la victoire 1-0 de United contre les Wolves à Old Trafford, mardi soir, et est satisfait de ses performances. "Je me sens très confiant pour être honnête. Je me sens bien. Je suis heureux chaque fois que je peux aider l'équipe comme aujourd'hui, faire de gros arrêts. Toute l'équipe, je pense que nous avons joué un bon match alors, oui, je suis vraiment content", a-t-il déclaré, heureux, au sortir de cette rencontre.

La victoire a propulsé à la deuxième place du classement, à seulement deux points de , leader. Et l'équipe montre qu'elle a la conviction et la mentalité pour rivaliser avec les meilleures équipes. "Je pense que nous avons maintenant une mentalité gagnante et c'est très important pour l'équipe. Nous voulons tous gagner, nous continuons d'essayer jusqu'à la fin. Le manager veut que nous essayions jusqu'à la fin. C'était formidable de voir l'équipe essayer de marquer jusqu'à la dernière minute, puis nous avons marqué un but, donc c'est parfait pour nous", a ensuite ajouté David De Gea, toujours en quête d'un premier titre en Premier League.

"Nous avons gagné trois points et nous essaierons maintenant de récupérer le plus rapidement possible et d'être prêts pour le prochain match", a enfin confié l'Espagnol. Prochaine étape pour l'équipe de Solskjaer : un déplacement sur la pelouse d' le jour du Nouvel An. Un match charnière pour les Red Devils !