OFFICIEL - Le derby entre Tottenham et Fulham à son tour reporté

Prévue ce mercredi à 19h00, la rencontre entre Tottenham et Fulham a été reportée suite à la multiplication des cas de Covid-19 chez les Cottagers.

Face à la circulation de plus en plus active du coronavirus, la voit son traditionnel Boxing Day gaché. En effet, cette période durant laquelle sport et fêtes de fin d'année font bon ménage voit son déroulement chamboulé, alors que les interrogations vont bon train quant à la poursuite du championnat anglais.

Des interrogations qui surviennent après que le périple de à Goodison Park pour affronter ait été reporté après que l'équipe de Pep Guardiola ait confirmé jusqu'à cinq tests positifs. Dans la foulée la Ligue anglaise a révélé mardi que les chiffres du coronavirus dans les clubs du championnat ont atteint un nouveau sommet, les chiffres officiels ayant été publiés sur son site web mardi. Résultat des courses : quelques 18 nouveaux tests positifs sur les 1479 personnes testées.

L'article continue ci-dessous

Le derby entre et à son tour reporté

Ce mercredi, la tendance se confirme. Prévue à 19 heures, la rencontre opposant Tottenham et Fulham vient à son tour d'être reportée à une date ultérieure. Pas de derby entre les deux rivaux, donc. La raison ? La multiplication des cas de Covid-19 chez les Cottagers, comme annoncé par The Athletic et confirmé depuis.

Un match annulé quelques heures seulement avant son coup d'envoi, un scénario qui se produit une nouvelle fois Outre-Manche. Et cela a le mérite de mettre en rogne José Mourinho, l'entraîneur des Spurs, qui a exprimé son mécontentement sur Instagram ce mercredi après-midi. "Match à 19h... Et nous ne savons toujours pas si nous jouons. Meilleure ligue au monde", a ironisé le Special One, jamais le dernier à prendre position sur les réseaux sociaux, pour légender sa publication.

Pour rappel, plusieurs coachs anglais ont exprimé le souhait de suspendre la Premier League afin de préserver la santé de chacun. Mais le sujet divise. D'autres se sont opposés à une éventuelle suspension, souhaitant poursuivre une saison qui, jusque-là, était parvenue à se dérouler sans trop de problèmes. Dans son communiqué officiel annonçant le report du match du jour, la Premier League a toutefois affirmé vouloir poursuivre, maintenant sa confiance à son protocole sanitaire. Affaire à suivre, donc !