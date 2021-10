Barça-Real : Piqué encense Benzema avant le Clásico

Avant le Clásico entre le Barça et le Real Madrid dimanche, Gerard Piqué a dit tout le bien qu’il pensait de Karim Benzema.

Trois ans après Cristiano Ronaldo, Lionel Messi a lui aussi quitté l’Espagne cet été pour rejoindre le Paris Saint-Germain. L’Argentin n’illuminera donc pas le Clásico entre le FC Barcelone et le Real Madrid dimanche (16h15), mais Karim Benzema sera là pour régaler les amoureux du football.

Grâce à lui, la Maison Blanche a remporté les deux confrontations de la saison passée en Liga (3-1, 2-1), avec une madjer légendaire lors du match retour. Dimanche, le Français sera bien évidemment au rendez-vous pour tenter de faire plier le Barça au Camp Nou. Un duel difficile à venir, concède Gerard Piqué.

"Karim est plus qu'un joueur qui marque des buts"

"Je pense que Cristiano Ronaldo lui a laissé de l'espace à occuper et il l'a parfaitement comblé. Il a maintenant la tranquillité d'esprit pour bien finir les actions. Karim est plus qu'un joueur qui marque des buts", a reconnu le défenseur central barcelonais dans des propos rapportés par AS.

"Ces dernières années, il a réalisé des grosses saisons et nous connaissons la difficulté de jouer contre lui. Ça va être amusant et on va passer un bon moment", a conclu le Blaugrana, dont l’équipe compte deux longueurs de retard sur celle de KB9. En cas de victoire, le Barça prendrait un point d’avance sur le Real.