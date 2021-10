Ronaldo ne pense pas encore à la retraite

Cristiano Ronaldo vient d’affirmer qu’il n’a nullement l’intention de mettre fin à son parcours international.

Cristiano Ronaldo a ignoré les suggestions selon lesquelles il pourrait se retirer bientôt de la sélection nationale.

L'attaquant portugais, qui connait actuellement un début de parcours difficile à Manchester United, approche à grands pas de son 37e anniversaire. Malgré le poids de l'âge, il assure qu'il n'a pas l'intention de se retirer de la scène internationale, tout en ajoutant qu'United peut toujours remporter des trophées à Old Trafford durant la saison en cours.

"L'heure de ma retraite n'a pas encore sonné"

"Pourquoi? Parce que pense que ce n'est pas encore mon heure", a déclaré Ronaldo à Sky Sports News lorsqu'on lui a demandé s'il envisageait une retraite internationale. "Ce n'est pas ce que les gens veulent, c'est ce que je veux. C'est quand je sentirai que je ne suis pas capable de courir, de dribbler, de tirer, la perte des facultés... mais j'ai toujours ce truc donc je veux continuer car je suis toujours motivé. C'est le mot principal - [motivé] à faire mes trucs, à rendre les gens heureux et ma famille heureuse et les fans et moi-même. Je veux hisser le niveau encore plus haut."

"Vous parlez du Portugal mais en Ligue des champions, j'ai le plus de buts, le plus de victoires, de passes décisives… tout. Mais je veux continuer. J'aime jouer au football. Je me sens bien pour rendre les gens heureux", a-t-il poursuivi.

Ronaldo ne s'inquiète pas pour MU

D'autre part, Ronaldo s'est également exprimé sur la petite forme qu'affiche actuellement son équipe mancunienne. Même si le rendement est loin des attentes, il est convaincu qu'il y a moyen d'aller chercher des trophées à la fin de la saison. "Nous sommes à une période où, à mon avis, Manchester (United) opère quelques changements; ils m'achètent, ils achètent (Raphael) Varane et (Jadon) Sancho, a rappelé le quintuple lauréat du Ballon d'Or. L'adaptation prendra du temps, même le système de jeu auquel nous jouons, mais je pense qu'étape par étape, nous devons nous rappeler que tout est possible. Je ne parle pas seulement de mes prestations individuelles, je mets le collectif en premier. Pour gagner des choses en tant que collectif, c'est plus facile de gagner des trucs individuels, donc je le crois et je pense toujours que c'est possible."

Ronaldo espère aider United à renouer avec la victoire en championnat ce week-end lors de la réception du rival historique, Liverpool. Après avoir été décisif en Ligue des Champions contre l'Atalanta, il est gonflé à bloc pour trouver la faille face aux Reds.