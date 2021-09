Manchester United : Bruno Fernandes se félicite de l'arrivée de Cristiano Ronaldo

Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo ont joué ensemble pour le Portugal et auront désormais l'occasion d'unir leurs forces à Old Trafford.

Le retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford va inspirer la confiance et aider Manchester United à gagner des titres, selon Bruno Fernandes. Fernandes a été l'homme clé de Manchester United la saison dernière, marquant 18 fois et délivrant 12 passes décisives en Premier League, alors que les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ont terminé à la deuxième place du championnat. Ronaldo rejoint ainsi son coéquipier portugais, de retour à Manchester après 12 ans d'absence, après avoir inscrit 118 buts en 292 apparitions toutes compétitions confondues lors de son premier passage.

Et Fernandes, qui a impressionné avec un record de cinq passes clés, dont une passe décisive, en l'absence de Ronaldo contre l'Azerbaïdjan, a salué la qualité et la confiance que le meilleur buteur international de tous les temps apportera. L'article continue ci-dessous "Nous savons que l'enthousiasme sera élevé, tout le monde connaît Cristiano et est très heureux et confiant de le retrouver", a déclaré Fernandes à RTP3 après le match. "Les joueurs sont aussi dans cette confiance, nous savons ce qu'il peut nous apporter. Notre objectif et celui de Cristiano, pour ce dont je lui ai déjà parlé, est de gagner ce qu'il y a à gagner. "Nos objectifs restent et évidemment, avec Cristiano, nous avons une référence de plus pour nous aider à nous rapprocher de cela."