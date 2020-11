Manchester United - Bruno Fernandes privé de triplé, Marcus Rashford s'explique

Alors que Fernandes avait l'occasion d'inscrire un triplé contre Basaksehir, c'est Rashford qui avait inscrit le 3e but des anglais. Explications.

C'est un problème de luxe à : les Red Devils peuvent compter sur deux experts dans l'exercice du pénalty. Mardi soir, Marcus Rashford a d'ailleurs marqué dans cet exercice face à l' (4-1) en Ligue des Champions, privant potentiellement Bruno Fernandes d'un triplé salvateur.

Marcus Rashford a expliqué pourquoi il avait privé son coéquipier Bruno Fernandes de ce plaisir, les hommes forts de Manchester United étant désireux de se répartir les buts. Le meneur de jeu portugais Fernandes a réalisé une nouvelle performance de haute volée lors de la dernière sortie des Red Devils en .

Fernandes a marqué deux fois dans les 19 premières minutes et a eu l'occasion d'inscrire un triplé par la suite. L'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer a ainsi obtenu un pénalty 10 minutes avant la pause, mais c'est l'attaquant Marcus Rashford qui est intervenu pour le convertir avec brio.

"Votre confiance vient du fait de marquer des buts de manière régulière"

Fernandes n'a donc pas pu ajouter à son compteur individuel un but supplémentaire. Rashford a maintenant révélé pourquoi il avait enlevé le ballon à l'habituel tireur des Red Devils, l’esprit collectif étant considéré comme plus important à Old Trafford que les distinctions personnelles.





"Il y avait une situation similaire pendant le match de Leipzig quand j'aurais pu obtenir mon premier triplé en carrière", a déclaré l'attaquant international anglais à Stretty News. "En tant qu'attaquant, votre confiance vient du fait de marquer des buts de manière régulière et pour cette raison, il était important que Tony [Martial] ait l'opportunité de figurer sur la feuille de match. Heureusement, j'ai réalisé le triplé et nous avons obtenu un résultat fantastique contre une équipe très difficile, mais ce qui était important à l'époque, c'est que l'équipe se sentait bien, confiante et motivée pour continuer avec la série de matches à venir", a ensuite ajouté le chouchou des supporters mancuniens.

L'article continue ci-dessous

Kylian Mbappé : "Ma France à moi à des valeurs"​

Manchester United est à son aise en Ligue des Champions durant cette saison 2020-2021, avec trois victoires remportées sur les quatre matches disputés jusqu'à présent, et Rashford espère que ce bon parcours à l'échelle continentale pourra avoir une influence sur le championnat national, alors que United occupe le 10e rang du classement de la . "Les soirées de la Ligue des champions ont été le point culminant de la saison jusqu'à présent", a-t-il analysé.

"C’est tellement génial d’être de retour dans la compétition. Nous sommes arrivés dans ces matches prêts à nous battre et à montrer ce que nous pouvons faire, en jouant et en marquant des buts de la plus haute qualité. Si nous pouvons réussir à prendre les matches les uns après les autres, alors les possibilités sont infinies. Tout est question de cohérence", a enfin ajouté l'international anglais. Manchester United sera de retour aux affaires ce dimanche, lors d'un déplacement à .