Manchester United - Arsenal : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Manchester United et Arsenal s'affrontent dimanche pour le compte de la 37e journée de Premier League. Les dernières infos ici.

La Premier League est déjà presque à sa fin. Le championnat anglais a entamé ce weekend sa 37e journée. Une journée par plusieurs matchs décisifs, que ce soit dans la course au maintien ou à une qualification européenne voire encore, du titre. Il y aura d'ailleurs un choc qui sera très déterminant pour le titre ce dimanche entre Manchester United et Arsenal.

Arsenal face au piège de Manchester United

8e de Premier League, Manchester United (54pts) s'est éloigné ces dernières semaines d'une qualification européenne. Mais les Red Devils, qui réalisent une saison mitigée, ont toujours l'espoir d'accrocher une place européenne pendant les deux dernières journées du championnat. Six jours après une humiliation face à Crystal Palace (4-0), c'est Arsenal qui se dresse sur le chemin des hommes d'Erik Ten Hag. Une équipe redoutable que Manchester United doit pourtant battre s'il veut sauver sa saison. Ça s'annonce d'ailleurs compliqué pour les Red Devils qui n'ont remporté qu'une seule de leurs cinq dernières rencontres en Premier League (trois nuls, une défaite). Face à son public ce dimanche, Manchester United devra retrouver sa grandeur face aux Gunners afin de maintenir de l'espoir pour la dernière journée.

De son côté, Arsenal n'est pas près de se relâcher dans la course au titre. Relégué au deuxième rang après la victoire de Manchester City (1er, 85pts), le club londonien (2e, 83pts) a l'occasion de reprendre son fauteuil ce dimanche. Et, cela passe par une victoire contre Manchester United. Contrairement aux Red Devils, les signaux sont au vert pour les Gunners qui ont remporté leurs quatre derniers matchs en Premier League. Ajouté à cela, le fait que les hommes de Mikel Arteta soient intenables face aux cadors cette saison. En tout cas, avec un match de moins à jouer que les Citizens, Arsenal doit obligatoirement quitter Manchester avec les trois points de la victoire dimanche au risque de faire ses adieux au titre cette saison.

Horaire et lieu du match

Manchester United - Arsenal

37e journée de Premier League

Lieu : Old Trafford

A 17h30 française

Les compos probables du match Manchester United - Arsenal

Manchester United : Onana – Dalot, Casemiro, Evans, Wan-Bissaka – McTominay, Mainoo – Garnacho, Fernandes, Rashford – Hojlund

Arsenal : Raya – White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu – Odegaard, Partey, Rice – Saka, Havertz, Trossard

Sur quelle chaîne suivre le match Manchester United - Arsenal ?

La rencontre entre Manchester United et Arsenal sera à suivre ce dimanche à partir de 17h 30 sur Canal+Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.