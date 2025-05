Manchester United a 100 millions à dépenser

Manchester United aurait offert une généreuse enveloppe à Ruben Amorim pour l'été, afin de reconstruire l'équipe après une saison catastrophique.

Manchester United a connu plusieurs saisons décevantes depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, mais a atteint un nouveau creux cette saison. Les Red Devils n'ont remporté que 10 matchs de Premier League cette saison et occupent actuellement la 16e place du classement avant la dernière journée. Une victoire en Ligue Europa aurait pu sauver leur saison catastrophique, mais cela n'a pas été le cas, les Red Devils s'inclinant face à Tottenham Hotspur en finale.

Manchester United soutiendrait Amorim pour rester à Old Trafford et serait prêt à offrir à l'entraîneur portugais la possibilité de recruter des joueurs de son choix. Selon The Guardian, Sir Jim Ratcliffe et INEOS s'apprêtent à offrir aux Red Devils un budget de transfert de près de 100 millions de livres sterling (134 millions de dollars) pour restructurer l'équipe avant la saison prochaine. United serait sur le point de recruter Matheus Cunha, joueur des Wolves, pour un montant annoncé de 62,5 millions de livres sterling (83,8 millions de dollars), ce qui lui laisserait juste assez de budget pour recruter son autre cible annoncée, Liam Delap, joueur d'Ipswich Town, dont la clause libératoire est de 30 millions de livres sterling (40,2 millions de dollars).

Si les informations concernant le budget transferts et les recrutements estivaux de United sont exactes, la marge de manœuvre pour recruter davantage sera limitée. Ainsi, le Manchester Evening News a rapporté que les Red Devils ont donné la priorité aux ventes de trois joueurs clés : Marcus Rashford, Antony et Jadon Sancho. D'autres informations évoquent également le départ potentiel d'Alejandro Garnacho, ce qui pourrait entraîner une augmentation significative du budget transferts.

En raison de l'absence de compétitions européennes la saison prochaine, la capacité de United à recruter de nouveaux joueurs cet été sera impactée. Cependant, l'équipe sera désireuse d'une refonte complète pour tenter de rebondir après une saison désastreuse.