Manchester City-PSG, Mauricio Pochettino : "Nous prendrons une décision demain pour Mbappé"

En conférence de presse, Mauricio Pochettino s'est montré confiant et ambitieux avant la demi-finale retour de C1 contre Manchester City.

Le PSG va se présenter le couteau entre les dents face à Manchester City, mardi soir, à l'Etihad Stadium. Le club de la capitale est en mission. Se qualifier pour sa deuxième finale de Ligue des champions en deux ans. Présent en conférence de presse d'avant-match, Mauricio Pochettino veut croire à une qualification de son équipe et a donné des nouvelles de Kylian Mbappé, incertain pour la rencontre face aux Cityzens.

Mbappé va-t-il débuter demain ? Et quel sera votre système de jeu ?

Kylian va s'entraîner individuellement et nous verrons s'il pourra être avec l'équipe à la fin de l'entraînement. Il reste encore un jour, nous allons décider s'il jouera demain. Le système de jeu sera similaire à celui qu'on a utilisé jusqu'ici.

Est-ce que demain vous allez chercher à avoir la possession du ballon et à priver Manchester City du ballon ?

Oui ce sera le challenge. Manchester City joue depuis six ans sous Pep Guardiola. C'est une équipe très forte qui a été construit pour avoir le ballon. Nous sommes une équipe qui aime aussi la possession mais avec un équilibre entre la possession et la transition, en raison des caractéristiques de nos joueurs. Nous devons être prêts à souffrir demain pendant certains moments du match. Il nous faudra être clinique et agressif. Nous devons marquer deux fois pour aller en finale, ce qui est l'objectif. Et nous allons tout faire pour.

Guardiola a dit qu'une demi-finale retour est plus difficile à préparer qu'une finale, vous êtes d'accord ?

Si vous ne passez pas la demi-finale, vous ne pourrez pas préparer la finale. La finale, c'est un match unique, et cela dépend de plusieurs facteurs. En demi-finale, vous avez deux matches, l'approche émotionnelle est différente, elle sera là, parce que c'est un résultat qui affecte votre approche du match. Ils ont un avantage. Nous devons prendre des risques, être courageux, agressif, en sachant que Manchester City joue d'une certaine façon. Ce sera une bataille, ce sera difficile, mais nous devons être prêts.

Avec Tottenham vous avez réussi une demi-finale renversante contre l'Ajax, ça vous aide à préparer ce match ?

C'était il y a deux ans. Ce n'est pas similaire. L'approche sera différente, déjà parce qu'il n'y a pas de supporters. Bien sûr, l'expérience est importante dans le football, mais la réalité est totalement différente. Dans une demi-finale de Ligue des champions... "Houston, nous avons un problème", si nous avons besoin de motiver nos joueurs pour ce match. Que ce soit pour moi ou pour Pep Guardiola. La motivation est là, les joueurs aiment jouer ce genre de matches.

"Il n'y a pas plus de pression sur Guardiola ou sur moi"

Quelle sera la clé du match ?

C'est difficile de connaître la clé du match. Il y a des choses qui arrivent en football, c'est difficile de tout prévoir. Il peut y avoir des surprises. Mais à la fin, il faut gagner, marquer deux fois, et ne pas prendre de but. Il y a des moments que nous devrons gérer sur le terrain et ça dépend des habitudes que l'on prend au fil de la saison. C'est comme ça qu'on gère ces moments durant les matches. Ils ont des habitudes avant le match, c'est plus individuel que collectif. Je ne vais pas utiliser quelque chose de spécial pour les motiver.

Avez vous étudié le match de Manchester City en FA Cup contre Chelsea, un match dans lequel Manchester City a été en difficulté ?

C'est difficile de comparer. En Ligue des champions, ce n'est pas la FA Cup, la Premier League, la Ligue 1... C'est impossible de comparer cela. Il y a des approches différentes, une motivation différente. C'est impossible de comparer. Nous savons comment Manchester City va vouloir jouer, nous avons inculqué des idées de jeu en quelques mois. Nous avons été capables de battre le Barça et le Bayern Munich sur une double confrontation, c'est juste une question d'y croire. Au final, c'est un match de football, celui qui sera meilleur ira en finale. Il ne faut pas aller plus loin que ça. Pour nous, c'est un immense challenge d'être en demi-finale. Pour le PSG être en demi-finale, avoir la possibilité d'aller en finale, de gagner, c'est ce que le club veut et c'est une possibilité unique. Il faut construire. Il faut du temps, mais je suis sûr que ça va arriver. Nous voulons gagner la C1 cette saison et nous allons faire en sorte que ça arrive.

Kylian Mbappé sera-t-il disponible demain ? Y-a-t-il un avantage psychologique après le match aller pour Manchester City ?

Pour Kylian nous verrons aujourd'hui et nous prendrons la décision demain. C'est difficile de répondre à l'avantage psychologique, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Parfois, on donne trop d'importance à certaines choses. Le plus important c'est de jouer en équipe, de jouer mieux qu'eux, comme on l'a fait en première période. Nous allons jouer une équipe qui est construite pour jouer ce genre de matches. Ce sont deux grandes équipes. Si nous sommes meilleurs, nous nous qualifierons, si nous ne le sommes pas, nous ne méritons pas d'aller plus loin. L'avantage psychologique, c'est un mur, un sujet, que l'on ne peut pas vraiment décrire.

Y-a-t-il plus de pression sur Guardiola demain, vu qu'il n'a jamais joué de finale avec Manchester City ?

Il n'y a pas plus de pression sur l'un ou l'autre. J'ai vu Pep qui a dit qu'il était plus calme que jamais. C'est difficile d'arriver jusqu'ici. En 50 ans, le PSG n'a pas réussi à arriver souvent en demi-finale, nous y sommes. Il faut juste jouer mieux et essayer d'être en finale.