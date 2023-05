Manchester City : Pep Guardiola obsédé par la Ligue des champions

Pep Guardiola a souligné l'accomplissement de trois titres consécutifs mais n'est pas dupe sur l'importance de remporter la C1.

Après avoir remporté un troisième titre consécutif avec Manchester City, Guardiola a déclaré qu'il était injuste que son équipe ne soit saluée comme l'une des plus grandes équipes de tous les temps que si elle remportait la Ligue des champions, une compétition qui échappe aux Cityzens depuis l'arrivée de l'Espagnol.

"C'est injuste d'être jugé sur la C1"

Le Catalan a remporté son cinquième titre en sept saisons avec Manchester City après la victoire 1-0 sur Chelsea dimanche, après avoir mis la main sur le titre samedi lors de la défaite 1-0 d'Arsenal à Nottingham Forest. Pep Guardiola a l'occasion de réaliser un triplé extraordinaire cette saison puisque Manchester City est en finale de la C1 et de la FA Cup.

"Le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a cinq Premier Ligues et qu'il reste encore la finale de la Ligue des champions. Nous avons gagné beaucoup de choses, mais on ne peut pas nier qu'il peut être injuste de devoir gagner la Ligue des champions pour donner de la valeur à ce que l'on a fait", a déclaré l'entraîneur de City lors d'une conférence de presse.

"Tôt ou tard nous réussirons"

"Je sais que nous ne serons pas complets si nous ne gagnons pas la Ligue des champions et il est parfois agréable de jouer avec l'expression. Si nous ne sommes pas capables de le faire, tôt ou tard nous le ferons, nous sommes là, alors nous devons essayer", a conclu le technicien espagnol.

Guardiola a également rendu hommage aux rivaux d'Arsenal pour avoir rendu son équipe encore plus implacable, qualifiant l'équipe de Mikel Arteta de "gagnante". Les Gunners ont pris 50 points au cours de la première moitié de la saison, mais City a pris son envol après le match nul 1-1 à Nottingham Forest en février, remportant ses 12 matches suivants. "Il a ramené le club à ce qu'était Arsenal dans le passé", a-t-il ajouté. C'était une bataille similaire à celle de Liverpool les saisons précédentes, ils nous ont poussés dans nos retranchements, notre série de 12 matches - après 50 points à l'aller [la moitié de la saison], ils ont perdu quelques points et nous étions là. Nous étions là et ils l'ont senti", a ajouté Guardiola.

Le vibrant hommage de Guardiola à Arsenal

"C'est une tendance à les sous-estimer, ce sont des vainqueurs, nous les avons poussés mais ils ont été exceptionnels. Je suis fier d'eux, du chemin qu'ils ont parcouru. Mais ce sont des gagnants, ils m'ont fait réfléchir à ce que nous devions faire pour les battre. Notre acharnement et notre refus d'abandonner, le fait de devoir gagner chaque match en sachant que cela ne serait pas possible si nous ne le faisions pas", a conclu Guardiola. Manchester City affrontera Brighton mercredi avant de terminer la saison à Brentford.