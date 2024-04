Manchester City ou le Real Madrid ? Haaland a enfin choisi

Le nom d'Erling Haaland continue d'être associé au Real Madrid, malgré l'arrivée apparente de Kylian Mbappé cet été.

Cependant, la présence du Français pourrait avoir un impact sur les plans de l'attaquant de Manchester City. Selon Diario AS, Haaland avait prévu de rejoindre les Blancos en 2025, après avoir travaillé trois ans sous les ordres de Pep Guardiola. Cependant, le camp de Haaland doute que le Real puisse payer les salaires du Norvégien et de Mbappé sans encourir les sanctions du fair-play financier.

Cela dit, l'attaquant norvégien pense toujours au Real Madrid. L'agent Rafaela Pimenta est prêt à discuter d'un nouveau contrat avec Manchester City, afin de prolonger son bail actuel au-delà de 2025, mais il maintiendra une clause libératoire que le Real Madrid peut se permettre. Cela dit, sa clause libératoire pourrait augmenter en cas de nouveau contrat. Pimenta et Haaland veulent garder son avenir entre leurs mains dans une certaine mesure, au cas où ils voudraient quitter City.

Prolongation ou non pour Haaland ?

Jusqu'à présent, l'avenir de Haaland a été lié à celui de Guardiola, et si le Catalan ne prolonge pas son contrat (qui court actuellement jusqu'en 2025), cela pourrait changer la donne pour le joueur. De même, si City est sévèrement puni pour ses infractions présumées aux règles de la Premier League, il pourrait avoir besoin de trouver un moyen de s'en aller.

Le Real Madrid jouit d'une situation financière relativement saine et pourrait bien avoir les moyens de payer à la fois Mbappé et Haaland, mais en plus du salaire, il faudrait probablement des ventes pour réunir une importante indemnité de transfert.