Manchester City - L'UEFA prend note de la décision prise par le TAS

Ce lundi, le Tribunal Arbitral du Sport a donné raison au club anglais, au détriment des sanctions du fair-play financier. L'UEFA prend note.

Le coup est dur pour le fair-play financier. En effet, alors que la règle imposée par l'UEFA visant à surveiller et potentiellement sanctionner les clubs accusés de gonfler de manière inéquitable leur budget avait décidé de frapper fort en annonçant l'exclusion de de toute compétition européenne pendant les deux prochaines années, voilà que sa crédibilité a été largement entamée ce lundi matin. Et pour cause, le TAS a officiellement annulé la suspension du club anglais.

"Le fair-play financier a joué un rôle important"

Dans la foulée du verdict rendu par le Tribunal Arbitral du Sport, l'UEFA a publié un communiqué officiel, dans lequel l'instance européenne annonce prendre note de cette décision. "L'UEFA prend note de la décision prise par le Tribunal arbitral du sport de réduire la sanction imposée à Manchester City (...) L'UEFA note que le panel du TAS a constaté qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves concluantes pour confirmer toutes les conclusions de la CFCB dans ce cas spécifique et que de nombreuses infractions présumées étaient prescrites en raison de la période de 5 ans prévue par le règlement de l'UEFA", peut-on lire sur le communiqué en question.



De plus, l'UEFA, consciente que la crédibilité de son organe de contrôle vient de prendre un sérieux coup, a glissé quelques mots à son sujet. "Au cours des dernières années, le fair-play financier a joué un rôle important en protégeant les clubs et en les aidant à devenir financièrement viables (...) L'UEFA ne fera aucun autre commentaire à ce sujet", écrit ensuite l'instance. L'ambitieux projet de Manchester City, emmené par Pep Guardiola, est quant à lui toujours d'actualité.