Les mots forts de Guardiola sur le racisme

Pep Guardiola a "honte" de la façon dont les Noirs sont traités et l'a fait savoir mercredi soir en conférence de presse.

Le manager de Pep Guardiola a affirmé avoir "honte" de la façon dont les personnes noires sont traitées par les Blancs depuis des siècles.

"On devrait envoyer un millier de millions de messages aux personnes noires. Cela fait plus de 400 ans qu'on fait ce que l'on fait à ces gens adorables", a regretté le coach espagnol au micro de Sky Sports après le succès de son équipe (3-0) contre mercredi soir.

"Je suis gêné, j'ai honte de ce que les Blancs ont fait aux Noirs", a encore indiqué Guardiola. "Juste parce que vous êtes nés d'une couleur différente, comment est-ce que les personnes peuvent penser que vous êtes différents ? Tous ces gestes (de solidarité avec la cause antiraciste) sont bons et positifs. (On doit faire) tout ce que l'on peut faire pour rendre les gens conscients que ce n'est pas acceptable", a ajouté l'ancien boss du Barça.

"Nous devons encore faire beaucoup de choses en faveur des personnes noires que nous n'avons pas encore faites jusqu'ici", confie encore l'Espagnol.