Manchester City - Liverpool : Diffusion TV et en clair, streaming et compos

Pep Guardiola n'aurait pu rêver meilleur adversaire, ou presque. Pour son 1000ème match officiel en tant qu'entraîneur, un jalon monumental dans une carrière déjà légendaire, le technicien catalan accueille ce dimanche le champion en titre, Liverpool. Un choc au sommet qui oppose deux équipes en pleine forme, prêtes pour une bataille tactique de haut vol à l'Etihad.

City, une machine à buts prête pour le choc

Le match 999 de Guardiola a donné le ton : une victoire éclatante 4-1 en Ligue des Champions contre Dortmund, précédée d'un succès 3-1 contre Bournemouth. Avec 10 buts lors de leurs 3 derniers matchs et un Erling Haaland qui a retrouvé son rythme infernal, les Citizens sont en pleine bourre. Deuxièmes au classement, ils attendent le moindre faux pas d'Arsenal et savent qu'une victoire contre un rival direct est impérative.

Le champion n'est plus "blessé"

L'équipe de Liverpool qui tremblait il y a encore deux semaines semble avoir disparu. Le champion en titre a retrouvé sa solidité et, surtout, sa confiance. Après une victoire rafraîchissante contre Aston Villa (2-0), les Reds ont livré une prestation majeure en dominant le Real Madrid (1-0) en milieu de semaine. Le "corner est tourné", comme l'a dit Arne Slot, et l'objectif est désormais de briser une inquiétante série de trois défaites consécutives à l'extérieur en championnat.

La nouvelle bête noire de Guardiola ?

Si Liverpool n'a jamais réussi à enchaîner deux victoires de suite à l'Etihad en Premier League, son entraîneur Arne Slot reste sur deux succès consécutifs (2-0) face au City de Guardiola lors de la saison 2024-25. Dans ce duel tactique intense, l'enjeu sera immense : City veut honorer son coach et prendre ses distances, tandis que Liverpool veut confirmer son retour au premier plan en frappant un grand coup chez son rival.

Horaire et lieu du match Manchester City - Liverpool

Premier League - Premier League Etihad Stadium

La rencontre entre Manchester City et Liverpool se tiendra ce dimanche 9 novembre, à partir de 17h30, heure française, à l'Etihad Stadium de Manchester.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Manchester City

Une fois encore, Rodri manquait à l’appel lors de la large victoire de Manchester City contre Dortmund. Pep Guardiola a confirmé que le vainqueur du Ballon d’Or 2024 n’était pas encore à 100 % physiquement et qu’il devrait être ménagé jusqu’à la trêve internationale. L’absence du milieu espagnol n’inquiète toutefois pas le technicien catalan, qui disposera d’un groupe quasiment inchangé.

Seul Mateo Kovacic manque toujours à l’appel : le milieu croate souffre d’une blessure à la cheville qui pourrait l’éloigner des terrains pour plusieurs mois. Pour le reste, Guardiola pourra reconduire son onze habituel. Devant, Erling Haaland poursuit sa chasse aux records : avec 98 buts en Premier League, le Norvégien n’est plus qu’à deux réalisations du cap des 100, qu’il pourrait atteindre plus vite qu’Alan Shearer, détenteur du précédent record (124 matchs).

Infos sur l'équipe de Liverpool

Le Liverpool FC pourrait devoir se passer une nouvelle fois d’Alexander Isak ce week-end. L’attaquant suédois, victime d’une blessure à l’aine lors du succès en Ligue des champions face à Francfort le mois dernier, reste incertain. Même s’il venait à réintégrer le groupe, Arne Slot a déjà confirmé qu’il ne serait pas titularisé.

Le coach néerlandais devra également composer sans Jeremie Frimpong et Alisson Becker, tous deux touchés aux ischios, ainsi que sans Giovanni Leoni, victime d’une rupture des ligaments croisés. Sur le plan offensif, Mohamed Salah continue d’écrire l’histoire : après avoir profité d’une erreur d’Emiliano Martinez face à Aston Villa, l’Égyptien est à une passe ou un but d’un record historique — celui du plus grand nombre d’implications directes (buts + passes) pour un seul club en Premier League, à égalité pour l’instant avec Wayne Rooney (276).

