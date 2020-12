Manchester City - Le constat implacable de Pep Guardiola

Sixième de Premier League et encore tenu en échec face à WBA mardi soir (1-1), City n'y arrive plus. Et le discours de son entraîneur en dit long...

Mais où est passé le ultra-dominateur des dernières années ? Opposé à la modeste formation de West Bromwich Albion, 19ème de , mardi soir, le club entraîné par Pep Guardiola n'a pas été en mesure de s'imposer à domicile. En panne d'inspiration, les Mancuniens ont en effet été contraints de partager les points (1-1).

Sixième de Premier League, Manchester City n'avance plus et enchaîne un second match nul consécutif, après celui concédé face à le week-end dernier. Résultat des courses, Sergio Aguero et ses partenaires comptent cinq points de retard sur , leader du Championnat d' avec 25 points au compteur.

"Une grosse différence entre cette saison et la saison dernière"

Particulièrement nerveux en fin de rencontre sur le bord de la pelouse, Pep Guardiola a livré un constat implacable à la sortie de la rencontre : le Manchester City nouveau est arrivé, et il n'est pas meilleur que les saisons précédentes, bien au contraire. "On sait qu'on lâche des points, on devait bien sûr battre West Bromwich à la maison, c'est le genre de matches à gagner absolument", a d'abord expliqué l'ancien technicien du , réputé pour son sens tactique largement au-dessus de la moyenne.

"Il n'y a pas besoin d'être hyper-intelligent pour observer qu'il y a une grosse différence entre cette saison et la saison dernière dans nos résultats. Ce n'est pas un problème de confiance, Sergio Agüero a été absent pendant quatre mois, mais on se crée des occasions, on est là, on n'arrive simplement pas à marquer davantage...", a ensuite analysé le Catalan, dont l'équipe n'est pas parvenue à réellement poser des problèmes aux visiteurs mardi soir, sauf dans le dernier quart d'heure de la rencontre.

Si Manchester City n'arrive plus à enchaîner les buts comme des perles, le secteur défensif était toutefois un source de satisfaction ces dernières semaines. Infranchissable, le gardien Ederson n'avait plus encaissé de but depuis cinq rencontres. Mardi soir, la série a pris fin. Face à une équipe engluée dans la zone de relégation...