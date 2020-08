Manchester City, Laporte : "Il faut faire très attention à Karim Benzema"

Le défenseur de Manchester City a évoqué le huitième de finale retour de Ligue des champions et se méfie de son compatriote.

La signe son retour ce vendredi avec quelques belles affiches. Au programme outre le match retour entre l'Olympique Lyonnais et la , le choc entre et le . Les Citizens ont fait le plus dur, sur le papier, au match aller en venant à bout des Merengue à Santiago Bernabeu, mais les hommes de Pep Guardiola se méfient du champion d' en titre, en grande forme depuis le retour à la compétition.

Au Real Madrid, le danger numéro un se nomme Karim Benzema. En grande forme, l'attaquant français a une nouvelle fois dépassé la barre des vingt buts en cette saison et marchait sur l'eau en cette fin de saison. Aymeric Laporte, qui sera chargé de stopper son compatriote, en est bien conscient. Dans une interview accordée à As, l'ancien défenseur de l' , ayant croisé un nombre incalculable de fois Karim Benzema, a avoué se méfier de l'attaquant du Real Madrid.

"La C1, c'est ce qui nous manque"

"Karim Benzema est en forme, il a marqué beaucoup de buts cette saison, il fait beaucoup de passes décisives aussi ... Il faudra être très prudent et faire très attention. Mais comme pour tout le monde, la plupart de leurs joueurs sont internationaux. Nous avons un match très serré, récemment nous avons été très bons et nous devons continuer dans cette voie. Ce ne sera pas facile avec le Real Madrid. L'absence de Ramos ? Nous avons également des absences importantes. Sergio Ramos est important, mais nous voulons montrer que nous pouvons jouer mieux qu'eux", a expliqué le défenseur français.

Aymeric Laporte a encensé le travail de Zinedine Zidane, triple champion d'Europe et double champion d'Espagne, à la tête du Real Madrid : "Le travail de Zinedine Zidane est exceptionnel. En quelques années en tant qu'entraîneur, gagner autant de titres est fou. En , nous le considérons comme un personnage très important, je ne peux pas dire de mal de lui, seulement de bonnes choses".

Le défenseur de Manchester City rêve ouvertement de remporter la Ligue des champions : "Il me reste quelques années de football. Je veux avoir plus de choses. Je veux la Ligue des champions et je veux faire mes débuts avec l'équipe nationale. La C1 est une épine dans le pied de Manchester City ? C'est comme ça. On en parle depuis longtemps, c'est ce qui nous manque. L'année dernière, nous avons remporté quatre titres dans la même saison et nous avons raté la Ligue des champions. Si nous l'avons cette année, parfait".