Real Madrid, Hazard toujours incertain contre Manchester City

Encore en délicatesse avec sa cheville droite, Eden Hazard pourrait bien manquer le huitième de final retour crucial contre Manchester City, vendredi.

Défait (1-2) sur sa pelouse lors du match aller par , le sera dos au mur vendredi au moment de fouler la pelouse de l’Etihad Stadium pour la manche retour de ce huitième de finale de la Ligue des Champions. Si Zinedine Zidane pourra compter sur son homme fort, Karim Benzema, le technicien français est certain de devoir faire sans Sergio Ramos. Le capitaine madrilène est suspendu et devra donc croiser les doigts et espérer un exploit de ses coéquipiers pour ne pas que sa saison se soit arrêtée le 19 juillet dernier lors de la dernière journée de à Leganès (2-2).

Hazard pas épargné par les blessures

Moins impérial que son capitaine cette saison (1 but en 21 matchs) après son transfert XXL (cent millions d’euros), Eden Hazard est lui toujours dans le flou concernant une présence ou non dans le groupe qui va prendre la direction de l’ , terre de ses anciens exploits. D’après la presse madrilène, le Belge est toujours en délicatesse avec sa cheville droite qui le gêne depuis plusieurs semaines. S’il a bien pris part à la dernière séance d’entrainement, des examens auraient montré que l’ancien Lillois est encore loin d’être à 100%. Dans un match capital, Zidane prendra-t-il le risque d’aligner un joueur diminué mais capable de coups de génie ou jouera-t-il la carte de la raison avec des alternatives comme Vinicius Jr ou encore Marcos Asensio ? Réponse vendredi soir…