Manchester City : La confession d'Erling Haaland sur ses buts

Le Norvégien a plaisanté en disant qu'il ne devrait probablement pas révéler publiquement qu'il a toujours su qu'il marquerait beaucoup avec City.

Erling Haaland n'a pas eu besoin de période d'adaptation à Manchester City. Buteur phénoménal lors de son séjour à Dortmund, le Norvégien a confirmé qu'il était un finisseur hors pair. La recrue des Cityzens a déjà inscrit 14 buts lors de ses 10 premiers matches pour le champion d'Angleterre, toutes compétitions confondues, et ne montre aucun signe de ralentissement.

"C'était une évidence"

Le Norvégien a admis que s'il n'est pas surpris par le fait qu'il marque aussi facilement pour Manchester City, il ne s'attendait pas à être autant prolifique si tôt après son arrivée dans le Nord de l'Angleterre. "Personne ne pouvait s'attendre à ce début, on peut le dire en toute honnêteté", a déclaré le phénomène norvégien dans un entretien à Viaplay.

"Mais en même temps, vous arrivez à Manchester City en tant qu'attaquant qui aime marquer, et qui a beaucoup marqué. Et Manchester City a marqué 100 buts l'année précédente. Bien sûr que je vais marquer des buts. Cela devrait vraiment être une évidence. Je ne peux pas vraiment le dire devant une caméra, car cela ferait les mauvais titres et tout le reste", a ajouté Erling Haaland.

"Avec Guardiola, c'est fou !"

"D'une certaine manière, je ne suis pas surpris de marquer des buts. Mais le fait que j'en ai marqué 14 pour City en début de saison, et nous ne sommes pas encore en octobre, je ne m'y attendais pas", a conclu le Norvégien. Si Erling Haaland marque autant c'est aussi grâce à un collectif rondement mené et chapeauté par Pep Guardiola. Au micro de Sky Sports, l'ancien attaquant du Borussia Dortmund a rendu hommage au technicien catalan.

"Par exemple, la veille d'un match, il nous dit ce qui va se passer et le lendemain, c'est exactement ce qui se passe. C'est fou ! Parfois, je ne comprends pas comment c'est possible. Il est fou quand il s'agit de football ; un accro du football si on peut appeler ça comme ça !", a révélé le Norvégien. Depuis son transfert du Borussia Dortmund cet été, Haaland a fait feu de tout bois.

Il a battu le record du plus grand nombre de buts marqués en Premier League après sept apparitions lorsqu'il a trouvé le chemin des filets pour la 11e fois lors du match nul 1-1 contre Aston Villa, dépassant ainsi le précédent record de 10 buts établi par l'ancien attaquant de Coventry City, Micky Quinn. Le Norvégien tentera de poursuivre sur sa lancée lors du derby mancunien qui opposera dimanche City à son rival de toujours, United.