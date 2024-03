Manchester City, l'énorme tuile avant le choc

Guardiola et Manchester City pourraient être privés de sept joueurs pour le match contre Arsenal.

Alors que la pause internationale touche à sa fin, la course au titre en Premier League entre Liverpool, Arsenal et City va reprendre, mais l'équipe de Guardiola sera plus désavantagée qu'elle ne l'était avant la trêve. Les blessures de Matheus Nunes, Manuel Akanji, John Stones et Kyle Walker lors de leur séjour international a renforcé la liste des blessés citiziens déjà composée d'Ederson, Kevin de Bruyne et Jack Grealish.

Selon le Daily Mail, Walker est très incertain pour le prochain match contre le Arsenal de Mikel Arteta. Cependant, il passera des examens médicaux lorsqu'il sera de retour en compagnie de son collègue John Stones. Le rapport indique également que le club mancunien surveille la situation d'Ederson, de De Bruyne et de Grealish et qu'il fera une ultime vérification pour le trio.

Arsenal aussi est maudit

Arteta et Arsenal ont également leurs propres problèmes de blessures à l'approche du match, avec des joueurs comme Bukayo Saka et Gabriel Magalhaes qui se sont retirés de leurs sélections internationales sans avoir joué un seul match. L'entraîneur espagnol devra prendre une décision tardive quant à l'inclusion de ces deux joueurs.

L'article continue ci-dessous

Le choc contre Arsenal approchant à grands pas, Man City devra prendre une décision rapide quant à son effectif avant le déplacement des Gunners à l'Etihad Stadium le 31 mars.