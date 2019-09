Manchester City, Kevin De Bruyne indisponible contre Zagreb

Manchester City pourrait devoir se passer des services de son milieu de terrain belge, Kevin De Bruyne.

Touché en fin de match face à samedi dernier, Kevin De Bruyne ne s’est pas entrainé ce lundi. Le Belge risque de manquer le rendez-vous de face à Dinamo Zagreb pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Champions.

De Bruyne est donc pressenti pour rater le duel face aux Croates. Pourtant, Pep Guardiola, son coach, avait assuré en conférence de presse qu’il avait tout son groupe à sa disposition.

Depuis le début de la saison, l’international belge était en grande forme. Il vient même d’enchainer six matches avec au moins un geste décisif. Et, il est le joueur des Eastlands qui est impliqué dans le plus de buts en 2019/2020 (2 buts et 8 assists).

L’absence de De Bruyne pourrait profiter à Ferdandinho, qui retrouvait du temps dans l’entrejeu, lui qui a été envoyé sur le banc suite à l’arrivée au club de l’Espagnol Rodri.