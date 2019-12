Manchester City - Mangala sur Guardiola : "Avec lui, tu vois le football différemment"

Dans un entretien accordé à France Football, le défenseur français s'est confié sur son admiration pour la conception du football de Guardiola.

Malgré un temps de jeu réduit sous les ordres du technicien espagnol, le Français Eliaquim Mangala n'en reste pas moins un grand fan de Pep Guardiola. Appréciant tout particulièrement sa manière de procéder et de concevoir le football, le défenseur central s'est confié en longueur dans un entretien accordé à France Football.

"Travailler avec lui, c'est une chance en tant que footballeur, un vrai plus pour ta carrière. Avec lui, tu vois le football différemment. J'ai emmagasiné un savoir tactique super important. Aujourd'hui, j'analyse les situations beaucoup plus rapidement, offensivement comme défensivement", estime par exemple l'ancien du , avant de se justifier.

"Je me suis dit certaines fois que je n'aurais pas interprété l'action de la même manière, ou alors que mes partenaires m'auraient reproché de l'interpréter comme ça. Là, à City, tout le monde parle le même langage, sait exactement ce qu'il a à faire mais aussi agir en fonction de son partenaire. Le concept reste le même, et on le travaille tous les jours à l'entraînement. C'est pour ça que ce n'est pas difficile de rentrer dans cette équipe. Parce que tu as tout appris avant", ajoute Eliaquim Mangala.

"Ce n'est pas tant ses idées qui m'ont marqué, mais sa méthode pour les appliquer"

"Il veut dominer, avoir la possession du ballon, mais pour faire mal à l'adversaire. Il veut toujours qu'on se retrouve en supériorité numérique sur chaque partie du terrain jusqu'aux vingt derniers mètres. Et ensuite, il laisse place au talent des joueurs. Il te donne des principes de jeu, pour faire bouger l'adversaire de manière à trouver les espaces libres. Il est aussi extrêmement pointu sur le positionnement de chacun, de façon à être bien placé au moment de la perte du ballon pour le récupérer le plus rapidement possible. Il insiste sur le pressing haut, parce que ça maintient l'adversaire sous pression, et au bout d'un moment il suffoque", explique aussi l'ancien international français, malheureusement trop souvent sujet à des blessures depuis son arrivée en du côté de .

Et visiblement, il semblerait que les années passées sous la tutelle de Pep Guardiola donnent des idées au Français. "Plus ça avance, plus je me dirige vers le coaching, oui. J'ai un autre regard désormais, j'observe le travail de mes entraîneurs, je prends tout ce qui m'intéresse pour faire à ma façon lorsque ce sera mon tour. Je prends, je note tout ce qui m'intéresse dans ma tête pour plus tard. Avec Guardiola, ce n'est pas tant ses idées qui m'ont marqué, mais sa méthode pour les appliquer. On peut avoir des idées différentes, mais le travail qu'il met en place pour arriver à les mettre en pratique et obtenir des résultats, c'est ça le plus intéressant".