Manchester City, Guardiola remonté contre ses troupes

Pep Guardiola, le coach de Manchester City, n’a pas du tout aimé la première période qu’a livrée son équipe face à Aston Villa ce samedi.

Dans son pré de l’Etihad Stadium, a récolté ce samedi son septième succès de la saison, l’emportant sur un score sans appel de 3 buts à 0 contre . En gagnant, les Eastlands reviennent provisoirement à trois points du leader . L’objectif comptable est rempli, mais cela n’a pas suffi pour satisfaire Pep Guardiola.

Après la rencontre, le coach catalan a affirmé qu’il attendait mieux de la part de ses joueurs, et en particulier durant le premier acte. « Je ne suis pas préoccupé par le classement. Je suis préoccupé par la façon dont nous avons joué. Si nous jouons au niveau auquel nous avons joué en deuxième mi-temps, nous pourrons être là à la fin de la saison, j'en suis sûr. Si nous jouons comme nous l’avons fait en première mi-temps, nous serons dans les places reléguables, loin des hauteurs du classement. C'est mon avis. Pas seulement cette saison mais tout le temps. »

« On n’a pas été suffisamment agressifs »

Ce que reproche Guardiola à ses ouailles c’est surtout leur manque d’engagement. Pour lui, il n’y avait pas assez d’intensité mise, et ce défaut peut s’apparenter à de la suffisance face à un adversaire que les Citizens ont jugé à leur portée. « Normalement, quand on utilise le mot agressif, c'est toujours pour décrire une attitude quand on n’a pas le ballon. Moi, j'aime utiliser ce terme quand on a le ballon. Raheem (Sterling) était le seul joueur agressif avec le ballon en première période. En seconde période, nous l'avons imité. Il nous a montré la façon dont nous devons jouer et c'était beaucoup mieux. L’agression consiste à faire des mouvements, à faire des transitions rapides, à donner la passe, à attaquer, à arriver avec le ballon et à être agressif avec le ballon. Nous n'étions pas suffisamment agressifs en première mi-temps. »

Tout en déplorant le retard à l’allumage des siens, Guardiola a aussi salué le rendement de l’adversaire : « Aston Villa a très bien joué en première mi-temps et nous avons mal joué. Ils sont peut-être promus en mais ils ont joué avec un très bon état d’esprit, attaquant notamment dans les couloirs. »