Premier League - City déroule contre Aston Villa (3-0)

Tenus en échec à la pause, les Citizens ont fait la différence en seconde période pour prendre le meilleur sur les Villains (3-0).

Bonne opération pour ce samedi après-midi. Victorieux d' (3-0), les hommes de Pep Guardiola reprennent la deuxième place de devant Leicester, très large vainqueur de , vendredi. Les Skyblues reviennent provisoirement à trois points de , qui reçoit dimanche (17h30).

Ce succès a pourtant mis du temps à se dessiner tant les Villains sont parvenus à tenir en première période malgré la domination dans le jeu des locaux. Ces derniers se procuraient une première grosse opportunité avec cette frappe de Gabriel Jesus, titularisé en pointe à la place d'Aguero, qui flirtait avec le montant de Tom Heaton (6e).

Une erreur de Stones permettait ensuite à McGinn de faire briller Ederson, décisif en deux temps en se jetant dans les pieds de Luiz (24e). Aucun but n'était marqué en première période malgré une dernière tentative non cadrée de David Silva juste avant la pause (44e).

Les Citizens ne tardaient toutefois pas à trouver la faille dès le retour des vestiaires par l'intermédiaire de l'inévitable Raheem Sterling (46e). Trouvé par une déviation de Jesus sur un long ballon, l'international anglais trompait Heaton.

Les coéquipiers de Kevin de Bruyne prenaient le contrôle du jeu et il fallait un sauvetage sur sa ligne de Mings pour retarder l'échéance (55e). Mais ce n'était que partie remise puisqu'un centre du Belge quelques minutes plus tard finissait au fond des filets. Un but validé par la vidéo, Raheem Sterling n'ayant pas dévié la trajectoire du ballon alors qu'il semblait hors-jeu (65e).

Ilklay Gundogan concluait ensuite d'une demi-volée dans la surface près après un cafouillage de la défense des visiteurs pour clore le score (70e). Mauvaise nouvelle de l'après-midi pour Pep Guardiola, l'expulsion de Fernandinho en toute fin de rencontre pour un deuxième avertissement alors que le Brésilien dépanne en défense centrale depuis plusieurs rencontres en raison des absences sur blessure dans ce secteur.

Les deux équipes se procuraient chacune une dernière grosse occasion. Gabriel Jesus trouvait la barre (90e+2), avant qu'Ederson ne sauve son équipe devant Davis avant de voir McGinn trouver le poteau dans les derniers instants de la rencontre (90e+4).