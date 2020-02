Manchester City, Guardiola redoute Zidane

Pep Guardiola redoute un coup tactique de Zinedine Zidane lors de Manchester City - Real Madrid.

Le s'est incliné 1-2 à domicile lors du 8es de finale aller qui l'opposait à mercredi soir. Mais Guardiola craint une inspiration de Zinedine Zidane au match retour.

Le résumé du match

"Je suis certain que Zinédine Zidane et son staff vont regarder ce que l’on a fait, que le deuxième match sera totalement différent, a estimé le coach citizien en conférence de presse. Nous devons rester prudents et attentifs à ce qu’il va essayer de faire en nous adaptant rapidement afin de remporter cette rencontre."

Pour rappel, le match retour est prévu le 17 mars prochain à l’Etihad Stadium. À ne rater sous aucun prétexte....