L'équipe a prolongé son impressionnante série d'invincibilité à cinq matchs consécutifs toutes compétitions confondues grâce, notamment, à la forme éblouissante de son attaquant star, Erling Haaland. Samedi après-midi, un doublé du Norvégien a mené l'équipe de Pep Guardiola à une victoire convaincante de 5-1 face à une équipe de Burnley pourtant réputée pour sa solidité.

Guardiola passe aux aveux, révélant des aspects inédits de sa stratégie à Manchester City. Ces aveux pourraient avoir un impact sur les futurs matchs de l'équipe, incitant les parieurs à optimiser leurs mises. Pour tirer parti de cette situation, explorer les bonus paris sportifs pourrait offrir une excellente opportunité pour maximiser les gains potentiels tout en suivant de près les performances de City.

Une Semaine Parfaite Couronnée par un Festival de Buts

Manchester City a conclu une excellente semaine par cette large victoire à l'Etihad Stadium. Après avoir écarté Huddersfield (Ligue 1) sur le score de 2-0 au troisième tour de la Carabao Cup en milieu de semaine, les hommes de Guardiola ont assuré les trois points contre Burnley.

Haaland a inscrit ses septième et huitième buts en championnat de la saison. L'attaquant a bénéficié de l'aide involontaire du défenseur des Clarets, Maxime Esteve, qui a marqué deux buts contre son camp encadrant une frappe puissante de Matheus Nunes. Ce festival offensif porte le bilan récent de City à quatre victoires sur ses cinq derniers matchs. Après avoir écrasé son rival Manchester United 3-0 le 14 septembre, City a également battu Naples lors de son premier match de Ligue des champions, avant les victoires contre Huddersfield et Burnley. Seul le match nul 1-1 contre Arsenal la semaine dernière a empêché une série parfaite.

Le Tournant Psychologique : Le Derby de Manchester

Pour Pep Guardiola, la clé du récent regain de forme de son équipe réside moins dans les ajustements tactiques que dans un changement d'attitude et de mentalité. Le Catalan a souligné que la victoire écrasante contre United a servi de tournant psychologique après un début de saison marqué par des défaites surprenantes contre Tottenham et Brighton, survenues après une victoire en ouverture contre les Wolves.

Lors de sa conférence de presse après le match contre Burnley, Guardiola a révélé la clé de cette renaissance :

« Je pense que depuis le match contre United [victoire 3-0 dans le derby il y a deux semaines], l'équipe a montré une nouvelle approche, un nouveau langage corporel. Même lorsqu'ils n'étaient pas performants contre Arsenal, leur façon de défendre, leur entraide à plusieurs reprises, sont la clé de tout. »

L'entraîneur insiste sur le fait que la capacité des joueurs à se serrer les coudes et à défendre avec intensité, même lors des jours moins inspirés sur le plan offensif, est le véritable moteur de leur succès actuel. Ce langage corporel positif, traduisant une confiance et une détermination renouvelées, a permis à l'équipe de retrouver sa solidité et son statut d'équipe dominante.

L'Éloge de Doku : Un Ailier en Pleine Progression

Guardiola a également réservé des éloges particuliers à l'ailier Jeremy Doku après la victoire contre Burnley. Le produit final et la prise de décision de l'international belge ont souvent été remis en question depuis son arrivée à City. Cependant, son manager estime qu'il a franchi un cap significatif dans sa maturité et son efficacité.

Doku a notamment été l'auteur d'une passe décisive pour le premier but d'Haaland, démontrant une meilleure clarté dans ses choix en zone de vérité. Cette reconnaissance de la part de Guardiola met en lumière l'amélioration individuelle du joueur, qui commence à justifier le potentiel entrevu par le staff technique. L'ascension de Doku contribue également à la profondeur offensive de l'équipe, assurant que l'élan de City repose non seulement sur ses superstars, mais aussi sur l'amélioration constante de ses joueurs de complément.

L'objectif est désormais de maintenir ce niveau d'engagement et de cohésion pour la suite de la saison, en s'appuyant sur cette nouvelle attitude et la forme exceptionnelle de son buteur norvégien, Erling Haaland.