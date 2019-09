Manchester City - Guardiola : "Nous ne pouvons pas perdre trop de points"

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a estimé que son équipe devait répondre présente face à la pression imposée par Liverpool.

Pep Guardiola a admis que l’idée de perdre plus de terrain sur avait traversé son esprit alors que s'est imposé 3-1 à , samedi.



Les champions en titre se sont présentés samedi à Goodison Park, à huit points de Liverpool, qui avait battu Sheffield United 1 à 0 lors du coup d'envoi de la journée.

Gabriel Jesus, Riyad Mahrez et Raheem Sterling ont été les buteurs des Citizens.



Guardiola a reconnu que la pression était au rendez-vous pour rester au niveau des Reds de Klopp au classement.



"Nous savions que Liverpool avait encore gagné et que l'écart était de huit points, tellement grand", a déclaré Guardiola lors de sa conférence de presse d'après-match.



Donc, nous avons gagné trois points et c'est cinq [points] en septembre, avec beaucoup de points à jouer. Nous savons contre quelle équipe nous jouons actuellement. Ce sont sept victoires de suite, les champions d'Europe et un bon football. C’est notre rival et nous savons que nous ne pouvons pas perdre trop de points car ils n’ont perdu qu’un match la saison dernière", a estimé le technicien catalan.