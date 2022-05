Manchester City - Guardiola démonte Patrice Evra : "Peut-être qu'il veut travailler à Man Utd"

Pep Guardiola est chafouin. L'Espagnol a été taclé par Patrice Evra et n'a guère apprécié les remarques du Français. Pep Guardiola a répliqué aux commentaires de Patrice Evra selon lesquels son style de management donne aux joueurs l'impression d'être dépourvus d'autonomie et d'être commandés comme dans un jeu Playstation. L'Espagnol a suggéré que sa remarque était une tentative pour obtenir un poste chez son rival Manchester United.

L'ancien chouchou des Red Devils a remis en doute la gestion de l'entraîneur des Citizens en début de semaine, tout en admettant qu'il était heureux de ne pas avoir joué sous ses ordres et son style de micro-management au cours de sa carrière. Guardiola a répliqué, et suggère que les mots du Français sont destinés à lui permettre d'obtenir un emploi dans son ancien club, tout en soulignant le calibre des joueurs qu'il a possédés au fil des ans.

Guardiola répond à Evra avec des faits et humour

"Je ne veux pas de personnalité ? Et bien. Je ne suis pas d'accord, Patrice !" a déclaré Pep Guardiola en conférence de presse avant la rencontre face à Wolverhampton. "Je ne joue pas. J'ai besoin de personnalités et de bons joueurs pour jouer sur le terrain. Sinon, nous ne serions pas [ici]. Je ne l'ai pas lu et je ne sais pas [ce qu'il a dit]. J'ai eu de bons et incroyables joueurs dans mon passé de manager à Barcelone, au Bayern Munich et ici".

"Je pourrais donner une bonne liste en termes de personnalité et de caractère. La plupart d'entre eux ont gagné des coupes du monde, des championnats européens, des ligues des champions et des championnats. Patrice - si nous étions ensemble, je te montrerais la personnalité et le caractère de mes joueurs actuels, absolument. Peut-être qu'Evra a raison ou peut-être qu'il fait une bonne citation pour revenir à Manchester United pour y travailler. Peut-être qu'il y a une bonne chance maintenant", a conclu l'Espagnol.

"On a l'impression qu'il joue à la Playstation"

Ce tacle de l'Espagnol à l'égard de l'ancien international français est intervenu après que l'ancien pilier de Manchester United, Patrice Evra ait offert une évaluation de son style managérial, comparant l'entraîneur de City et son célèbre contrôle pour rendre effectivement les joueurs comme des robots dans la structure de son équipe.

Evra critique le style de management de Guardiola

"J'ai beaucoup de respect pour Guardiola, mais je suis heureux de ne pas l'avoir eu comme entraîneur, car il vous enlève vos responsabilités", a-t-il déclaré à Amazon Prime Video. "Je parlais avec Clarence [Seedorf], on a l'impression qu'il joue sur la Playstation". Guardiola ne sera cependant pas préoccupé par la maîtrise des jeux vidéo, mais par la manière de battre les Wolves, que City affrontera mercredi.