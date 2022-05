"C'est comme s'il jouait à la Playstation" - Evra critique le style de management de Guardiola

Après l'élimination de Manchester City contre le Real Madrid la semaine dernière en Ligue des champions, Pep Guardiola a plutôt été épargné par la critique comparé au traitement qu'il a reçu lors des précédents échecs européens des Cityzens. Néanmoins, il y en a un qui n'a pas épargné le technicien catalan et cet homme c'est Patrice Evra.

Le Français qui n'a jamais sa langue dans sa poche a critiqué le style de management de Pep Guardiola, accusant l'entraîneur de Manchester City d'être autoritaire et exprimant son soulagement de n'avoir jamais joué sous la direction du Catalan. L'ancien défenseur de Manchester United affirme que Guardiola "vous enlève vos responsabilités" en tant que joueur, comme s'il "jouait sur la Playstation".

Qu'a dit Evra à propos de Guardiola ?

Evra a ajouté qu'en donnant à ses joueurs autant d'informations, ils ont du mal à s'adapter ou à changer de tactique lorsque les choses ne vont pas dans leur sens. S'exprimant sur Amazon Prime Video au sujet du style de management de Pep Guardiola, Evra a déclaré : "J'ai beaucoup de respect pour Guardiola mais je suis content de ne l'avoir jamais eu comme entraîneur, parce qu'il vous enlève vos responsabilités, je parlais à Clarence [Seedorf], vous avez l'impression qu'il joue sur la Playstation".

Haaland à Man City, il reste un détail à régler

"Il vous dit tout ce que vous devez faire. Je me souviens que Thierry Henry, par exemple, quand il était à Barcelone, Guardiola lui a dit de rester le long de la ligne, mais Henry est entré à l'intérieur pour faire un une-deux avec Lionel Messi, il a marqué et après la première mi-temps, Guardiola l'a mis sur le banc, il l'a sorti, juste parce qu'il ne respectait pas ses directives", a ajouté l'ancien international français.

Evra dit que Guardiola "n'a pas de plan B"

La défaite dramatique de la semaine dernière contre le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions signifie que la quête de Guardiola pour soulever le célèbre trophée en tant qu'entraîneur de City se prolongera jusqu'à la septième saison. L'ancien entraîneur du FC Barcelone, qui a remporté la Ligue des champions avec les géants catalans en 2011, est souvent accusé de trop réfléchir à sa tactique lors des grands matches européens.

Pogba aurait éconduit Manchester City

L'article continue ci-dessous

Selon Evra, le fait de trop réfléchir conduit à une rigidité tactique et à une incapacité à s'adapter lorsque les choses ne vont pas comme on le souhaite. L'ancien défenseur latéral français a comparé l'approche de Guardiola à celle de son ancien patron des Red Devils, Sir Alex Ferguson, qui, selon lui, donnait plus de responsabilités aux joueurs.

"Alors oui un grand entraîneur, mais il faut faire attention quand on donne autant d'informations", a déclaré Evra. "On l'a aussi vu sur le banc avant le match face au Real Madrid, on dirait qu'il y a 20 personnes dans sa tête, son cerveau est déjà en train de brûler, c'est incroyable. Il n'y a pas de plan B. Quand ils sont en difficulté, que font-ils ? Ils regardent le banc, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Un entraîneur comme Ferguson n'était pas bon tactiquement, mais il disait : 'Je suis le patron, mais sur le terrain c'est vous'".