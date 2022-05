Manchester City : Haaland l'affaire du siècle ?

Manchester City a trouvé un accord pour faire venir Erling Haaland cet été et le club anglais affirme qu'il ne paiera que 60 millions d'euros comme indemnité de transfert.

On a longtemps pensé que la clause libératoire de l'attaquant norvégien était fixée à 75 millions d'euros, mais MARCA a contacté les Citizens qui ont confirmé avoir activé la clause libératoire de 60 millions d'euros du joueur de 21 ans.

Cette clause est, selon City, un montant forfaitaire sans supplément ni variable. Même à 75 millions d'euros, Haaland aurait été une relative bonne affaire compte tenu de son âge et de sa stature, déjà l'un des, sinon le meilleur, attaquant du monde, mais 60 millions, c'est un vol absolu.

Il y a bien sûr d'autres coûts liés à la signature d'un joueur de football, surtout s'il s'agit d'un joueur d'élite, mais City insiste sur le fait qu'il n'a pas cassé sa structure salariale pour s'offrir Haaland, même s'il sera naturellement l'un des joueurs les mieux payés du club.

Haaland est l'un des joueurs les plus demandés en Europe depuis un certain temps maintenant et une foule de clubs de premier plan étaient prêts à tout pour l'engager cet été.

Man City a volé la vedette à des clubs comme le Real Madrid, Barcelone, Chelsea et d'autres qui rêvaient de recruter Haaland. D'autres clubs étaient prêts à lui verser des sommes similaires, alors pourquoi City ?

La réponse pourrait être aussi simple que le fait que son père a joué pour les Citizens. Cela a peut-être fait pencher la balance au moment de comparer le club avec d'autres formations de haut niveau qui peuvent également offrir la Ligue des champions.

À Manchester City, Haaland fera également équipe avec Pep Guardiola, ainsi qu'avec une équipe de stars qui devrait se battre pour tous les trophées.

L'article continue ci-dessous

La Ligue des champions est restée insaisissable pour City et la mission principale de Haaland sera de les aider à mettre enfin la main sur le plus convoité des prix.

Avec l'argent dont ils disposent, leur échec devient de plus en plus discutable car ils n'ont atteint qu'une seule fois la finale malgré leurs ressources enviables.