Manchester City, Gabriel Jesus : "Aguero n'est plus tout jeune, mon est heure est arrivée"

L'attaquant international brésilien profite de l'absence pour blessure à de l'Argentin pour avoir du temps de jeu du côté de l'Etihad Stadium.

Si regrette, et peut souffrir, de l'absence de Sergio Aguero, il y en a un qui en profite pleinement. En concurrence avec l'international argentin, meilleur buteur de l'histoire des Citizens, Gabriel Jesus a vu son temps de jeu mais aussi ses statistiques considérablement augmenter ces dernières semaines. En l'absence de Sergio Aguero, Gabriel Jesus a inscrit six buts en sept matches toutes compétitions confondues. De quoi lui donner l'espoir de conserver un temps de jeu conséquent au retour de l'Argentin.

Dans une interview accordée à The Sun, Gabriel Jesus a avoué qu'il pense que son heure est arrivée, tout en respectant le travail de Sergio Aguero : "Lors de la première saison de mon arrivée, j'ai beaucoup joué. Je suis venu ici pour jouer, jouer, jouer. Après cette année, c'était parfois lui et pas moi. Je sais que Sergio Aguero est une légende, meilleur buteur du club, un super homme, un super gars. Je l'aime comme joueur et comme personne".

"Sergio est une légende du club"

"Je sais que Sergio peut marquer chaque match en raison de sa qualité et de son expérience - et chaque fois qu'il joue, je veux qu'il marque, évidemment, alors j'attends et j'attends. Je veux jouer à tous les matchs mais la réalité n'est pas comme ça. Nous avons beaucoup de joueurs, les meilleurs joueurs. J'essaie d'en profiter quand je suis sur le terrain. Mais je sais que Sergio n'est plus jeune comme moi, et maintenant je pense que mon heure est venue. C'est mon heure", a ajouté le Brésilien.

"Je veux juste jouer au football et m'améliorer. C’est ce qui me rend heureux - c’est ce que j’aime. Si je ne jouais pas au football, je ne sais pas ce que je ferais. C'est toujours difficile quand on ne joue pas, mais je sais que je ne serai pas à chaque fois titulaire, et je respecte la décision du manager et mon ami Sergio parce qu'il est une légende du club. Et je ne pense vraiment pas être le meilleur au monde, je veux juste jouer et marquer et le reste arrive quand même", a conclu Gabriel Jesus.

Le Brésilien considère que ce sera compliqué de remporter la cette saison : "Quand je vais jouer, Sergio Aguero me parle beaucoup du jeu, des brèches, des défenseurs et des gardiens. Nous avons une très bonne relation. Être champion d' ? La saison dernière a été si difficile et cette fois encore plus. Nous devons essayer de gagner tout le monde et cela ne dépend pas seulement de nous, mais cela peut arriver".