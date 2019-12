Manchester City, Guardiola : "Pour signer un nouveau contrat, je dois voir si je le mérite"

L'entraîneur des Citizens considère qu'il est trop tôt pour parler d'une éventuelle prolongation de contrat.

Double champion d' en titre avec , Pep Guardiola a tout gagné, hormis la , avec le club anglais. Ces dernières semaines, les médias anglais évoquaient une possible prolongation de contrat pour l'Espagnol qui aurait imposé trois conditions pour accepter de poursuivre son aventure dans le nord de l'Angleterre. En conférence de presse, Pep Guardiola a indiqué qu'il est encore trop tôt pour prendre une telle décision.

"Je suis déjà là depuis quatre saisons à la fin de cette année et à la fin de l'année prochaine, ça fera cinq ans car je veux être ici jusque-là. Donc, c'est une longue période. Regardez ce qui se passe, les clubs licencient leurs managers semaine après semaine. J'ai répondu à plusieurs reprises. Je suis incroyablement bien ici. Pour signer un contrat, je dois voir comment cela fonctionne et si je le mérite", a expliqué l'Espagnol.

"Travailler un peu plus dur pour remplacer Arteta"

"Nous avons beaucoup augmenté notre niveau ces dernières années et les attentes sont plus élevées, nous devons voir si nous pouvons le gérer. Ce n'est pas seulement ma décision, le club n'a pas parlé avec moi. Maintenant, nous avons une petite pause pour profiter de Noël avec la famille, puis nous nous préparons pour affronter , puis nous pourrons penser à l'avenir", a ajouté l'entraîneur de Manchester City.

Pep Guardiola a de nouveau été confronté à une question sur le départ de Mikel Arteta à : "Je l'ai dit à plusieurs reprises ces derniers temps, il est maintenant le manager d'Arsenal. Nous avons préparé les deux derniers matchs sans lui, essayé de réajuster la façon dont nous avons travaillé au cours des trois dernières années et demie, essayons d'ajuster les gens pour faire le travail qu'il a fait et travailler un peu plus dur, c'est tout".

L'entraîneur de Manchester City se méfie de Wolverhampton qui avait battu les Citizens à l'aller à l'Etihad Stadium : "Wolverhampton est toujours l'un des adversaires les plus coriaces. Nuno Espirito Santo fait un travail incroyable. C'est l'un des adversaires les plus coriaces à domicile mais aussi à l'extérieur. J'espère que nous pourrons maintenir le bon niveau que nous avons connu ces dernières semaines".