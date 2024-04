Manchester City fonce sur un joueur du Bayern

Manchester City se serait fixé comme objectif d’attirer un joueur du Bayern Munich dans ses rangs l’été prochain.

Soucieux de se renforcer en attaque, Manchester City chercherait à intégrer Jamal Musiala à son effectif la saison prochaine. Le club champion d’Europe en titre veut agir vite afin de devancer les autres clubs de Premier League pour la signature d'un ailier allemand.

Manchester City veut devancer la concurrence

Le sociétaire du Bayern Munich est convoité par de nombreux clubs, car il n'a pas renouvelé son contrat du côté de l'Allianz Arena. Selon The Independent, City est en pole position pour s'attacher les services de l'attaquant, qui réalise une excellente saison en Bavière.

Avec 12 buts inscrits et 7 passes décisives offertes, Musiala est le 3e joueur le plus décisif du Bayern en 2023/2024. Il n’est devancé que par Harry Kane (49) et Leroy Sané dans ce domaine (21).

En ce qui concerne son avenir, Musiala a déclaré plus tôt cette année : "La Premier League est le championnat le plus fort et le plus attractif du monde à l'heure actuelle, mais je me sens bien ici et je me concentre sur ma réussite avec le Bayern. Mais on ne sait jamais ce qui se passera dans quelques années".

Les Sky Blues ont trois pistes pour leur attaque

S’il prévoit de franchir le pas et dire oui à l’approche de City, Musiala peut demander des conseils à son coéquipier en club Leroy Sané. Ce dernier avait évolué du côté de l’Etihad Stadium entre 2016 et 2020.

Musiala est la priorité de Man City, mais les Eastlands visent aussi d’autres éléments pour le secteur offensif. Lucas Paqueta (West Ham) et Michael Olise (Crystal Palace) figurent dans leur collimateur.