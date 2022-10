Manchester City : Erling Haaland au niveau de Lionel Messi ? Pep Guardiola répond

Pep Guardiola a expliqué pourquoi Erling Haaland, avec 17 buts en 11 matchs pour Manchester City, n'est pas encore au niveau de Lionel Messi.

Erling Haaland met tout le monde d'accord. Arrivé cet été à Manchester City, le Norvégien n'a mis qu'un match à s'adapter à sa nouvelle équipe et à un nouveau football. S'il a inquiété lors du Community Shield face à Liverpool, Erling Haaland a depuis marché sur l'eau que ce soit en Premier League, mais aussi en Ligue des champions.

Haaland plus dépendant de ses coéquipiers

Auteur d'un triplé et de deux passes décisives lors du derby de Manchester contre les Red Devils, Erling Haaland a envoyé un sacré message au monde entier : depuis le début de saison, le Norvégien est le meilleur joueur de la planète, c'est assez incontestable. Auteur de dix-sept buts en onze matches toutes compétitions confondues, l'ancien buteur du Borussia Dortmund impressionne tellement qu'il semble être capable d'atteindre les standards de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo à leur prime, sur le plan statistique.

Pep Guardiola, qui dirige les pensionnaires de l'Etihad Stadium a eu la chance de travailler avec de nombreux talents de classe mondiale au cours de sa brillante carrière d'entraîneur. Il a contribué à faire de Lionel Messi, sept fois Ballon d'Or, une superstar mondiale à Barcelone, tandis que la sensation norvégienne Haaland fait actuellement l'objet d'éloges avec le champion d'Angleterre en titre.

"Messi pouvait marquer tout seul"

Alors que Haaland est entré dans l'histoire en Angleterre avec ses exploits cette saison, Guardiola a répondu à beIN Sports lorsqu'on lui a demandé si le joueur de 22 ans se situait dans la même catégorie que Lionel Messi lorsqu'il s'agit de marquer à chaque match qu'il joue : "Messi était capable de marquer à chaque match, est-ce que j'ai l'impression que c'est pareil avec Haaland ? Oui, mais la différence, c'est peut-être qu'Erling Haaland a besoin de tous ses camarades pour le faire. Ce qu'il fait c'est incroyable. Messi avait lui-même la capacité de le faire".

Erling Haaland a réalisé un troisième triplé sous les couleurs de Manchester City lors de sa dernière sortie avec les Cityzens - lors de démolition 6-3 de Manchester United dans le derby - et a établi un nouveau record en Premier League en récupérant le ballon du match (relatif au fait de marqué un triplé) lors de ses trois dernières sorties à domicile.

Erling Haaland et Phil Foden sont devenus respectivement les troisième et quatrième joueurs de Manchester City à réaliser un triplé contre Manchester United, après Francis Lee en décembre 1970 et Horace Barnes en octobre 1921. Erling Haaland a encore du temps devant lui pour égaler les accomplissements de Lionel Messi, mais une chose est sûre, s'il ne ralentit pas la cadence, le Norvégien va réaliser une saison historique avec Manchester City.