Tous les records qu'Haaland peut battre cette saison

Erling Haaland n'a pas mis longtemps à trouver ses marques en Premier League.

Le Norvégien, qui a été recruté par les champions en titre en provenance du Borussia Dortmund pour la modique somme de 60 millions d'euros pendant l'été, a inscrit 10 buts en six matches après avoir trouvé le chemin des filets contre Aston Villa samedi, dont deux triplés et un double. Le joueur de 22 ans n'a manqué de trouver le chemin des filets qu'une seule fois jusqu'à présent, contre Bournemouth, et a déjà battu deux records de Premier League : le plus grand nombre de buts marqués en août et le plus petit nombre de matches nécessaires pour réaliser deux triplés en première division, battant le précédent record établi par Demba Ba de 16 matches.

La question n'est pas tant de savoir si Haaland va battre tous les autres records de buts en Premier League, mais plutôt quand. Comme l'a dit un commentateur après son deuxième triplé consécutif contre Forest : "Il rattrapera Alan Shearer avant Harry Kane." L'ancien attaquant de Southampton, Blackburn, Newcastle et de l'Angleterre détient le record du plus grand nombre de buts en Premier League avec 260. Kane, qui a fait toute sa carrière en club senior à Tottenham, en est à 188, troisième au classement de tous les temps après Wayne Rooney (208).

Haaland : un but par match sur cinq saisons

Pour sa première saison à Manchester City, Haaland peut viser un certain nombre de records. Après un peu moins d'un sixième de la saison, Haaland est en passe de marquer 60 buts à son rythme actuel. Bien qu'il soit peu probable qu'il atteigne ce chiffre, même pour le prolifique Norvégien, s'il maintient son record d'un but par apparition en championnat établi au cours des cinq dernières saisons tout au long de la campagne 2022-23, il terminera avec 42 buts, battant confortablement le précédent record de Premier League de 34, détenu par Shearer (Blackburn, 1994-95) et Andy Cole (Newcastle, 1993-94). Il convient également de noter que cette marque a été établie au cours d'une saison de 42 matches. Le record de l'ère Premier League à 38 matchs est détenu par Mo Salah, qui en a marqué 32 pour Liverpool en 2017-18.

En 83 apparitions en championnat sur cinq saisons au Red Bull Salzbourg et à Dortmund, Haaland a marqué 79 buts. Avec six et 10 ajoutés jusqu'à présent à City, le record de Haaland se lit parfaitement 89-89, exactement un but par match.

Tout dépendra de la capacité de Haaland à rester en forme et disponible pendant toute une saison de championnat, ce qui est toujours un défi de taille pour tout athlète professionnel. En trois saisons à Dortmund, le Norvégien a manqué un total de 28 matchs toutes compétitions confondues en raison de divers problèmes, même si la plupart étaient des problèmes relativement mineurs. Il n'a jamais manqué plus de sept matches, avec une déchirure musculaire en 2020 et un problème de hanche au début de la saison 2021-22. Le manager de City, Pep Guardiola, ne fera pas non plus jouer Haaland à chaque match - Julián Álvarez n'a pas été amené à l'Etihad simplement pour voir le Norvégien les enfoncer - mais le fait qu'il ne se rendra pas à la Coupe du monde cet hiver joue en faveur de Haaland.

D'autres records sont dans la ligne de mire de Haaland : celui de Kevin Phillips, qui a marqué 30 buts lors de sa première saison à Sunderland en 1999-2000, et celui de Jamie Vardy, qui a marqué lors de 11 matches consécutifs de Premier League, pour Leicester en 2015. Après avoir battu le précédent record de buts marqués en août détenu par Sergio Agüero et Micky Quinn (8), le Norvégien pourrait tenter de reprendre le record du plus grand nombre de buts marqués en un mois en Premier League à Luis Suárez (10 pour Liverpool en décembre 2013).