Haaland une arnaque ? Une légende le pense !

L'ancien attaquant du Real Madrid et de l'AC Milan Antonio Cassano a laissé entendre que l'attaquant de City Erling Haaland n'est pas exceptionnel.

Erling Haaland a marqué 10 buts lors de ses six premiers matchs de Premier League depuis qu'il a rejoint Manchester City en provenance du Borussia Dortmund, après que sa clause libératoire ait été activée cet été.

Julian Alvarez a également rejoint le club cet été en provenance de River Plate, mais il s'agit d'un attaquant moins éprouvé qui bénéficie de moins de temps de jeu.

Il n'en reste pas moins impressionnant lorsqu'il est sur le terrain. Il a marqué deux fois en quatre apparitions depuis son arrivée et n'a que 22 ans. "Haaland va marquer 90 buts, il est très fort, il est comme un Romelu Lukaku, mais plus fort", a déclaré Cassano à la chaîne Twitch Boba TV. "De toute façon, je pense que Julian Alvarez est meilleur parce qu'il a plus de qualité".

"Haaland n'est pas spécial. Je le vois un peu comme Adriano à l'Inter et il a la progression de Christian Vieri." Adriano a marqué 77 buts en 180 matchs pour l'Inter, la Fiorentina et Parme, tandis que Vieri a marqué 142 buts en 264 apparitions en Serie A pour le Torino, l'Atalanta, la Juventus, la Lazio, l'Inter, Milan et la Fiorentina.