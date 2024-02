Manchester City - Chelsea : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Ce samedi, Manchester City et Chelsea s’affrontent en marge de la 25e journée de la Premier League anglaise. Les dernières infos ici.

Après un fou match aller soldé par un score de parité (4-4) en décembre dernier, les Citizens et les Blues se retrouvent, ce samedi 17 février à l’occasion de la manche retour comptant pour la 25e journée du championnat anglais. L'Etihad Stadium servira de cadre à ce choc très attendu ce weekend en Premier League.

Man City - Chelsea, les Blues visent l’Europe

Après un début de saison dubitatif, la mayonnaise a repris du côté de Manchester City (2e, 52 points), qui est inarrêtable depuis plusieurs matchs. Les hommes de Pep Guardiola n’ont plus perdu aucune rencontre depuis leurs onze dernières sorties toutes compétitions confondues, remportant uniquement des victoires. Après avoir quasiment assuré leur qualification en quarts de finale de Ligue des Champions à la suite de leur victoire à Copenhague (1-3), les Skyblues, avec un match en retard, restent désormais focus sur Chelsea pour tenter de prendre les commandes de la Premier League en cas de faux pas de Liverpool (1er, 54 points) face à Brentford (samedi 13h30).

Chelsea (34 points), qui enchaîne le bon et le moins bon couronné par une 10ème place en championnat, tentera de se rapprocher un peu plus de l’Europe. Ceci en cas de victoire à l’Etihad Stadium, samedi. Les hommes de Mauricio Pochettino comptent sur leur dernière sortie contre leurs rivaux de Crystal Palace (victoire 1-3) pour tenter de surprendre Guardiola et ses poulains.

Horaire et lieu du match

Manchester City – Chelsea

25e journée de Premier League

Lieu : Etihad Stadium

A 18h30 heures française

Les compos probables du match Manchester City - Chelsea

Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Stones, Aké - Rodri, De Bruyne, Silva - Foden, Haaland, Doku

Chelsea : Petrovic - Gusto, Disasi, Silva, Chilwell - Caicedo, Fernandez, Gallagher – Palmer, Nkunku, Jackson

Sur quelle chaîne suivre le match Manchester City - Chelsea

La rencontre entre Manchester City et Chelsea sera à suivre ce samedi 17 février 2024 à partir de 18h30 sur Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.