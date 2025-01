Manchester City - Bruges : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

Manchester City joue sa survie en Ligue des Champions face à Bruges. Chaîne TV, streaming, heure du match : tout ce qu'il faut savoir avant le choc.

Menacé d’une élimination précoce en Ligue des Champions, Manchester City joue son avenir européen ce mercredi face au Club Bruges. Après une défaite spectaculaire contre le PSG, les hommes de Pep Guardiola doivent impérativement s’imposer à l’Etihad pour espérer poursuivre leur campagne.

Manchester City est sous pression

L’équation est simple pour Manchester City : une victoire, et les playoffs seront quasiment assurés. En revanche, un nul ou une défaite scellerait leur élimination dès la phase de groupes. Actuellement en dehors du top 24 après leur naufrage parisien, les Citizens n’ont plus droit à l’erreur. Pourtant, leur sort reste entre leurs mains, car leur adversaire du soir, Bruges, ne possède que trois points d’avance avec une différence de buts inférieure.

City semblait pourtant sur la bonne voie lors de son déplacement au Parc des Princes, où Jack Grealish et Erling Haaland avaient rapidement frappé en seconde période. Mais un PSG en quête de survie a renversé la rencontre grâce à un festival offensif d’Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Gonçalo Ramos, plongeant les Mancuniens dans une situation critique.

Bruges, un outsider coriace

De son côté, le Club Bruges aborde ce choc avec un léger avantage. Les Belges, actuellement 20es au classement, peuvent se contenter d’un match nul pour valider leur place en playoffs. Une mission qui semble réalisable au vu de leur solidité défensive, en témoigne leur match nul face à la Juventus lors de la précédente journée.

Sur une série impressionnante de 20 matchs sans défaite toutes compétitions confondues, les hommes de Nicky Hayen ont pris des points contre des adversaires redoutables comme Aston Villa, le Celtic et le Sporting Lisbonne. Mais leur bilan face à Manchester City est bien moins reluisant : en 2021-2022, ils avaient été lourdement battus à deux reprises (5-1 et 4-1).

Si Guardiola et ses joueurs veulent éviter un fiasco européen, ils devront retrouver leur efficacité offensive et capitaliser sur leur invincibilité à domicile en Ligue des Champions, qui dure depuis 33 rencontres. Dans un Etihad acquis à leur cause, ils tenteront de briser la résistance brugeoise et d'éviter une sortie de route retentissante.

Comment regarder Manchester City - Club Bruges ?

La rencontre entre Manchester City et Bruges sera à suivre ce mercredi 29 janvier 2025 à partir de 21h sur Canal+ Live 5. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via l'application, MyCanal.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Manchester City - Club Bruges ?

Ligue des Champions - Ligue des Champions Etihad Stadium

Le match de Ligue des Champions entre Manchester City et le Club Bruges se déroulera à l'Etihad Stadium, à Manchester, en Angleterre.

Le coup d'envoi sera donné à 21h00 (heure française) le mercredi 29 janvier.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Manchester City

L'infirmerie continue de poser problème pour Manchester City. Oscar Bobb (fracture de la jambe) et Rodri (rupture des ligaments croisés) sont absents pour une longue période. Comme si cela ne suffisait pas, Ruben Dias a rechuté avec une blessure aux adducteurs contre le PSG, tandis que Nathan Aké (problème musculaire) et Jérémy Doku (blessure non précisée) restent incertains pour la rencontre de mercredi.

L'absence de Dias a conduit à une première en Premier League pour Abdukodir Khusanov, titularisé face à Chelsea. Une expérience difficile pour le jeune défenseur de 20 ans, coupable d’une erreur qui a permis à Noni Madueke d’ouvrir le score après seulement trois minutes. Pour sécuriser la défense, John Stones devrait retrouver sa place de titulaire.

Sur le plan offensif, Omar Marmoush a disputé ses premières minutes avec City le week-end dernier. Malgré un match prometteur, il n’a pas réussi à être décisif. De leur côté, Kevin De Bruyne et Savinho pourraient faire leur retour dans le onze de départ, apportant des options supplémentaires à l’animation offensive de Guardiola.

Infos sur l'équipe de Bruges

Côté Club Bruges, un seul joueur est incertain, mais il s'agit d'un cadre : le capitaine Hans Vanaken, absent lors du match nul du week-end en raison d'une maladie, reste incertain pour le déplacement à Manchester.

Si Vanaken devait déclarer forfait, Maxim De Cuyper devrait récupérer une place de titulaire. Pisté par Arsenal, le latéral gauche s’est illustré en Ligue des Champions avec 14 occasions créées, soit le meilleur total pour un joueur brugeois dans la compétition depuis 2003-2004. Christos Tzolis, qui évolue sur l’aile gauche, affiche lui aussi une belle activité offensive et apporte une touche de créativité supplémentaire. Dans les buts, l’expérimenté Simon Mignolet (36 ans), ancien de Liverpool, continue d’assurer son rôle de dernier rempart.

La forme des deux équipes

Précédentes confrontations

MCI Derniers matches CLB 2 Victoires 0 0 Manchester City 4 - 1 Club Bruges

Club Bruges 1 - 5 Manchester City 9 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 2/2 Les deux équipes ont marqué 2/2

