Manchester City - Bayer Leverkusen : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Ligue des Champions fait son grand retour cette semaine après quelques jours de pause marqués notamment par la trêve internationale. Avant la fenêtre internationale, la plus prestigieuse des compétitions européennes avait offert aux férus assez de spectacles avec plusieurs chocs intéressants. C’est dans ce sillage que s’inscrit également la cinquième journée de C1 qui propose de nouvelles affiches alléchantes dont une entre Manchester City et le Bayer Leverkusen, ce mardi.

Manchester City, un rythme impressionnant en Ligue des champions

Manchester City a intensifié sa marche en avant ces dernières semaines, surtout en Ligue des champions. Vainqueur de l’édition 2022-2023, le club anglais (10 pts) s’est installé à la 4ᵉ place du groupe après des succès marquants, notamment contre Dortmund (4-1), Villarreal à l’extérieur (2-0) et Naples lors de la première journée (2-0). Seule exception, la rencontre face à Monaco s’est soldée par un nul (2-2). En Premier League, les Citizens restaient invaincus depuis leur défaite contre Aston Villa fin octobre (0-1), avant de céder légèrement samedi dernier à Newcastle (2-1) après la trêve internationale. Entre-temps, Pep Guardiola et ses hommes avaient surclassé Bournemouth (3-1) et Liverpool (3-0), tout en confirmant leur puissance européenne contre Dortmund.

Un Bayer Leverkusen solide mais encore perfectible

Du côté du Bayer Leverkusen, la saison européenne est plus compliquée. Classé 21ᵉ de la phase de ligue, le club allemand (5 pts) peine à retrouver l’efficacité de ses dernières campagnes sous Xabi Alonso, désormais au Real Madrid. Cependant, l’équipe reste performante en Bundesliga, comme en témoigne sa large victoire contre Heidenheim (6-0) avant la trêve internationale. Les Allemands ont enchaîné avec un succès précieux à Benfica (0-1), leur première victoire en Ligue des champions cette saison, après une lourde défaite à domicile contre le PSG (2-7) et deux matchs nuls face au PSV (1-1) et Copenhague (2-2). En championnat, Leverkusen reste solide, occupant provisoirement la 3ᵉ place après un déplacement remporté à Wolfsburg (3-1) grâce à Kasper Hjulmand et ses hommes.

Sur quelle chaine suivre le match Manchester City - Bayer Leverkusen ?

La rencontre entre Manchester City et le Bayer Leverkusen sera à suivre ce mardi 25 novembre 2025 à partir de 21h sur Canal+ Live 3. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.

Horaire et lieu du match Manchester City - Bayer Leverkusen

Ligue des Champions - Ligue des Champions Etihad Stadium

Le match de Ligue des champions entre Manchester City et Bayer Leverkusen se jouera au stade Etihad à Manchester, en Angleterre.

Il commencera à 21h00 le mardi 25 novembre, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Manchester City

Non inscrit pour la phase de groupes, Kalvin Phillips sera absent de la rencontre face au Bayer. Du côté de l’infirmerie, la situation reste préoccupante à Manchester City. Le milieu croate Mateo Kovacic, toujours en convalescence, devra déclarer forfait, tout comme Rodri, Ballon d’Or 2024, qui poursuit sa reprise progressive.

En attaque, Erling Haaland, auteur de 19 réalisations en 16 rencontres toutes compétitions confondues, continue de briller et a déjà trouvé le chemin des filets à cinq reprises en Ligue des champions. L’international norvégien devrait occuper sa position de pointe, épaulé par Jérémy Doku, impliqué sur quatre actions décisives (1 but, 3 passes) en Premier League. Pep Guardiola pourra également compter sur les options offensives que représentent Cherki (1 but, 2 passes décisives en PL), Bernardo Silva et Phil Foden, tous disponibles pour cette rencontre.

Infos sur l'équipe de Bayer Leverkusen

Pour le Bayer Leverkusen, la situation est encore plus délicate avant ce match de Ligue des Champions. Le milieu défensif Robert Andrich et le pilier de la défense Edmond Tapsoba purgent une suspension et manqueront donc à l’appel. D’autres joueurs clés, comme Martin Terrier, le jeune Argentin Sarco, Hoffmann (2 buts en Bundesliga) et le milieu Palacios, toujours éloigné des terrains, ne figurent pas sur la liste des qualifiés pour la phase de groupes.

Kasper Hjulmand devra également composer sans plusieurs éléments importants pour cause de blessures : le milieu Ezequiel Fernandez, auteur de 5 apparitions en championnat, l’ancien madrilène Lucas Vazquez, le jeune défenseur français Tape et le piston droit Arthur. Ces absences fragilisent considérablement l’effectif du Bayer. Le technicien danois pourra par contre s’appuyer sur Patrick Schick, buteur lors du succès à Lisbonne face au Benfica, signant au passage son premier but de la saison en Ligue des Champions et offrant un motif d’espoir au club allemand.

